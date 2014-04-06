نمایشگاه کوثر ولایت در بشرویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلیان اول اظهار داشت: این نمایشگاه با اهداف بسیاری چون گسترش فرهنگ علوی و اشاعه فرهنگ فاطمی، ایجاد فرصتی مناسب برای توجه دادن دوستداران اهل بیت به زندگانی پیامبرگرامی اسلام، حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و آشنا کردن نسل جوان با وقایع تاریخی عصر حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س) برپا شده است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه واقعه غدیرخم، شرح حدیث کساء، شأن نزول آیه مباهله، رحلت پیغمبر، کوچه‌های بنی هاشم، سقیفه بنی ساعده، تشیع جنازه حضرت، بین‌الحرمین و قبرستان بقیع در 17 غرفه به نمایش درآمده است.

قلیان اول افزود: در بخش پایانی نمایشگاه عملیات های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که با رمز یازهرا صورت گرفته و در غرفه ای دیگر تصاویری از مسجد جمکران به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه برای دومین سال در بشرویه به همت عاشقان بانوی دوعالم برپا شده است اظهار داشت: بیش از 100 نفر در کمتر از 20 روز تلاش شبانه روزی سعی کردند تا با برپایی این نمایشگاه جریان مظلومیت این بانوی بزرگوار را به نمایش بگذارند.

قلیان اول تصریح کرد: این نمایشگاه تا تاریخ 24 فروردین ماه هرروز از ساعت 16 برای بازید بانوان و از ساعت 20 برای بازدید آقایان در محل حسینیه آقای نجفی دایر است.

وی گفت: برای بازدید از نمایشگاه مراجعان در قالب گروه های 10 الی 15 نفره تقسیم و یک راوی روایت کننده بخش های مختلف نمایشگاه است.

گفتنی است در کنار این نمایشگاه، محصولات فرهنگی نیز برای خرید علاقه مندان ارائه شده است..