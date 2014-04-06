افزایش 41 درصدی اقامت مسافران نوروزی در البرز/ سد امیرکبیر پربازدیدترین مکان تفریحی استان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی با اعلام این خبر گفت: : از 29 اسفندماه تا پانزدهم فروردین بیش از 57 هزار نفر در استان البرز به عنوان میهمان در مراکز اقامتی همانند هتل آپارتمان، مهمان پذیر، منازل استیجاری، کلاس های مدارس، کمپ های موقت، مهمانسراهای ادارات و خوابگاه دانشجویی و چادرهای مسافرتی در پارک ها اقامت داشتند.



وی افزود: در تعطیلات نوروزی 93 آمار تعداد اقامت در سطح استان نسبت به نوروز 92 ، 41 درصد ، ورودی به استان البرز 93 درصد و تعداد بازدید از تأسیسات و موسسات گردشگری در سطح استان بیش از 51 درصد افزایش داشته است.



رمضانی در پایان افزود: بیشترین بازدیدها به ترتیب اکثریت بازدیدکننده از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی سطح استان البرزز در مکان هایی همچون؛ سدامیرکبیر، منطقه کوهسار، سد طالقان، پیست اسکی دیزین، روستای برغان و برج میدانک صورت گرفته است.

