پيشنهاد روسيه به تركيه براي افزايش همكاري هاي نظامي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي، "سرگئي ايوانف" در گفتگو با روزنامه "مليت" چاپ تركيه گفت : به عقيده من تحقق پروژه هاي مشترك، كمكي در جهت رشد قدرت نظامي نيروهاي مسلح تركيه و گشايش دريچه اي در روابط بين دو كشور به عنوان همپيمانان استراتژيك مي باشد.



وزير دفاع روسيه همچنين از همكاري در مبارزه با تروريسم و تحقق پروژه هاي فضايي مشترك نيز سخن به ميان آورده است.



ايوانف يادآور شد كه مسكو و آنكارا در سال 1994 توافقنامه دوجانبه براي همكاري هاي نظامي و فني را امضا كرده اند و اين سند اولين توافقنامه اي است كه توسط ميان روسيه و يكي از اعضاي ناتو به امضا رسيده است.



وي افزود: به نظر من حتي اين نمونه، تمايل اين دو كشور را به توسعه همكاري هاي فني اثبات مي كند.



وزير دفاع روسيه اعلام كرد: كشورش 5 پروژه مشخص در زمينه فني – نظامي را به تركيه پيشنهاد مي كند كه شامل صدور ماشين هاي زرهي و زره پوش "تيگر" به تركيه، توليد سلاح هاي ضد تانك در روسيه ويژه وزارت دفاع تركيه، تحقق پروژه هاي مشترك در صدور كشتي هاي امدادي- تجسسي، تلفيق مجموعه موشكي ضد هواپيماي "استريلتس" با سيستم مشابه كمپاني "آسلسان" صنايع نظامي تركيه و تحقق پروژه هاي مشترك فضايي در زمينه هاي نظامي، مي باشد.



همچنين روزنامه مليت در ادامه به نقل از ايوانف مي نويسد: روسيه تصميم دارد تا در دور دوم مناقصه هلي كوپتر در آنكارا شركت كند.

ايوانف گفت : روسيه هلي كوپترهاي ضربه اي كا-52 Erdogan توليد مشترك روسيه و اسرائيل را عرضه مي كند كه تمام نيازهاي ارتش تركيه را بر طرف مي كند و از نمونه هاي مشابه غربي ارزانتر مي باشد.



ايوانف افزود : در صورت انتخاب هلي كوپترهاي روسي، دولت تركيه امكان ايجاد صنايع هلي كوپتر سازي خود و همچنين توليد مشترك ماشين هاي نظامي با تامين فروش آن به كشورهاي ثالث را خواهد يافت.



وزير دفاع روسيه گفت : البته به سختي مي توان گفت كه در تحقق چنين پروژه هاي عظيمي عوامل سياسي نقش نخواهند داشت، مساله حائز اهميت اين است كه اين عوامل در چه درجه اي تعيين شده اند .