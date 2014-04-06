17 هزار قالیباف در زنجان بیمه تامین اجتماعی هستند/ برگزاری نمایشگاه فرش در آبان ماه

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر در استان زنجان 66 هزار بافنده فعال وجود دارد که از این تعداد 17 هزار نفر تاکنون بیمه تامین اجتماعی شده اند.



وی، دارابودن سن پايين تر از ۵۵ سال، داشتن مدرک فنی و حرفه ای و دريافت كارت قالی بافی از اتحاديه قالی بافان را از جمله اين شرايط اعلام کرد و گرفتن مدرک فنی و حرفه ای را منوط به قبولی در آزمون عنوان كرد.



مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرد: فرشبافان پس از تكميل مدارک می توانند برای دريافت معرفی نامه به این سازمان مراجعه كنند.



جعفری در ادامه گفت: فرشبافان می توانند پس از دريافت معرفی نامه از اين سازمان اقدام به تكميل فرمهای مربوطه در سازمان تامين اجتماعی كرده و با پرداخت هفت درصد حق بيمه تعيين شده با عنوان مشاغل آزاد از مزايای بيمه تامين اجتماعی بهره مند شوند.



جعفري ادامه داد: متاسفانه برخي اوقات در يك خانه چندين نفر به فرش بافي اشتغال دارند، اما به دليل بيمه شدن سرپرست خانوار و تحت پوشش قرار دادن اعضاي خانواده، ديگر اعضا اقدام به استفاده از بيمه تامين اجتماعي نمي كنند.



وی افزود: تعرفه برای بیمه فرش بافان هر ماه 30 هزار تومان است که هر چهار ماه یک بار به حساب سازمان واریز می شود.

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در آبان ماه سال 93 نمایشگاه فرش در استان برگزار می شود و همچنین فروش فرش که مدت 4 سال متوالی در استان برگزار می شود باز هم برگزار خواهد شد.

جعفری یاد آورشد: همانطور که در سال گذشته دوره های آموزشی برای قالی بافان برگزار شد امسال هم این دوره با جدیت برگزار خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته 45 دوره برای هر دوره 40 نفر کلاس آموزشی تشکیل شد.