به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید امروز به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

در ابتدای جلسه آیت الله استادی با بیانات خود نمایندگان را برای یکسال کاری ارشاد و آنها را به کار توأم با رعایت اخلاق، عدالت و توجه به موکلینشان دعوت کرد.

این استاد اخلاق حوزه علمیه قم به نمایندگان توصیه کرد که حضور سر وقت و به موقع در جلسات مجلس را فراموش نکنند؛ چراکه ممکن است فردای قیامت بخاطر همین مساله در محضر خداوند مورد بازخواست قرار گیرند.

بعد از پایان سخنان آیت الله استادی، نمایندگان به سمت این استاد اخلاق رفته و ضمن روبوسی با وی و عرض تبریک سال نو از بیانات و رهنمودهایش تشکر کردند و البته رئیس مجلس نیز ضمن تشکر از سخنان این استاد اخلاق از وی خواست که در طول سال نیز زمان هایی را برای حضور در مجلس و ارائه توصیه های اخلاقی تعیین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی آیت الله استادی را تا بیرون از صحن علنی بدرقه کرده و با وی خداحافظی کردند.

در ادامه جلسه علنی مجلس علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت به ایراد نطقی پرداخت و در جریان سخنان خود به موضوعات متعددی که در طول دو هفته اخیر که ایام نوروز بود و مجلس در تعطیلی بسر می برد، پرداخت. از آن جمله تکریم امر به معروف و نهی از منکر بود و ابراز تاسف از به شهادت رسیدن طلبه آمر به معروف و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی.

رئیس مجلس همچنین از نیروی انتظامی، پلیس راه، هلال احمر و راهداری ها نیز بخاطر ایجاد نظم و سهولت تردد مسافران در ایام نوروز تلاش کردند، تقدیر نمود،. اما در جریان تمام ساعات جلسه علنی مجلس بازار روبوسی نمایندگان باهم و تبریک سال نو داغ بود.

سردار دهقان وزیر دفاع نیز از ابتدای جلسه علنی در مجلس حضور داشت و در تمام مدت حضور خود ضمن خوش و بش و روبوسی با نمایندگان فرصت را برای دید و بازدید عید مغتنم شمرد. البته با اینکه حس و حال نوروز و دید و بازدیدهای عید بین نمایندگان رونق زیادی داشت تعدادی از نمایندگان هم برای به جریان انداختن پیشنهاد یا طرح های خود برای جمع کردن امضا در صحن علنی در حال تکاپو بودند.

در ساعات میانی جلسه علنی ریاست جلسه علنی به محمدحسن ابوترابی فرد واگذار شد تا وی ادامه اداره جلسه را برعهده داشته باشد.

وی نیز در پایان جلسه ضمن تبریک سال نو ضمن مزاح با نمایندگان مازندران و اشاره به سریال پایتخت بخاطر قهرمانی کشتی پیشکسوتان در این استان که مادر کشتی کشور است، به آنها تبریک گفت.