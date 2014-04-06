41 کومه صیادی غیرمجاز در مازندران جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی نیازی پیش از ظهر یکشنبه در نشست فرماندهای یگان حفاظت شیلات استان، دستگیری 62 متهم، کشف هزار و 337 قطعه ماهی استخوانی، پنج فروند بدنه قایق و قایق پارویی و 31 دستگاه موتورقایق دریایی را از دیگر اقدمات در راستای صیانت از ذخایر آبی بیان کرد.

وی عنوان کرد: ماموران یگان حفاظت منابع آزیان استان ماموریت حراست از عرصه های ساحلی و 60 رودخانه شیلاتی استان را دارند و در دو ماه گذشته بیش از 10 هزار ساعت گشت های ساحلی و دریایی انجام شد.

مدیرکل شیلات مازندران نیز گفت: میزان تولید ماهیان سردآبی سال گذشته در استان 10.4 درصد افزایش یافته و در این زمینه 43 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا در استان تولید شده است.

حسن حبیب نژاد تعداد مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان را 263 واحد اعلام کرد و گفت: ارزش بچه ماهیان قزل آلای تولید شده در سال گذشته هزار و 750 میلیارد ریال بوده است.