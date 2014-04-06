ميزان مصرف بنزين گيلان به دو برابر مصرف روزانه رسيد

به گزارش خبرگزاری مهر، فـــردين چراجي همچنين از مصرف 56 ميليون و 187 هزار ليتر بنزين معمولي و سوپر در 15 روز ابتداي سال جاري در استان خبر داد كه اين ميزان نسبت به زمان مشابه سال گذشته نيم درصد كاهش را نشان مي دهد.



وي ادامه داد: مصرف متوسط روزانه بنزين در ايام نوروز امسال در گيلان سه ميليون و 750 هزار ليتر بوده كه اين ميزان در روز 12 فروردين در آستانه سيزده بدر به بيشترين ميزان خود در طي سال و به دو برابر تقريبي مصرف روزانه بنزين در اين استان رسيده است.