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۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۴۶

ميزان مصرف بنزين گيلان به دو برابر مصرف روزانه رسيد

ميزان مصرف بنزين گيلان به دو برابر مصرف روزانه رسيد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان گفت: مصرف بنزين معمولي و سوپر استان در روز 12 فروردين به بالاترين ميزان خود در ايام نوروز93 و به پنج ميليون و 521 هزار ليتر رسيد كه اين ميزان دو برابر مصرف بنزين در روزهاي عادي در اين استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فـــردين چراجي همچنين از مصرف 56 ميليون و 187 هزار ليتر بنزين معمولي و سوپر در 15 روز ابتداي سال جاري در استان خبر داد كه اين ميزان نسبت به زمان مشابه سال گذشته نيم درصد كاهش را نشان مي دهد.

وي ادامه داد: مصرف متوسط روزانه بنزين در ايام نوروز امسال در گيلان سه ميليون و 750 هزار ليتر بوده كه اين ميزان در روز 12 فروردين در آستانه سيزده بدر به بيشترين ميزان خود در طي سال و به دو برابر تقريبي مصرف روزانه بنزين در اين استان رسيده است.

کد مطلب 2265099

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