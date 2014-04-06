مسئولان از ظرفیت های مردمی به عنوان سرمایه های اصلی نظام استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلوه های حرکت جهادی در اقتصاد و فرهنگ در سایه مسئولیت پذیری، تکلیف مداری و تکلیف محوری مسئولان محقق می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: مقام معظم رهبری هر ساله بر اساس رصدی که در مسائل داخلی و بین المللی انجام می دهند بنا بر ضرورت و اولویت کاری آن سال شعاری را انتخاب می کنند.

وی با بیان اینکه امسال عنوان سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی است، اضافه کرد: امسال نیز با توجه به مسائل اقتصادی و فرهنگی پیرامون تحقق اهداف جبهه فرهنگی این موضوع را ترسیم فرمودند و راهکار اجرایی برای تحقق شعار سال را نیز استفاده از ظرفیت های مردمی و مدیریت جهادی مطرح کردند.

اقتصاد و فرهنگ مکمل یکدیگر هستند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه اقتصاد و فرهنگ مکمل یکدیگر هستند، عنوان داشت: با توجه به اینکه بحث فرهنگی قالب همه حرکت ها است و همه حرکت های جهادی در این حوزه اتفاق می افتد قبل از همه چیز باید جامعه خود را برای مقابله با جبهه باطل و کفر، استکبار و استعمار آماده کنیم.

وی در ادامه گفت: هنگامی که این آمادگی در جامعه و عموم مردم به وجود آمد طبیعی است مردم خود را به سمت هدف گذاری در نظام سوق خواهند داد و این حرکت اگر در قالب فرهنگی باشد طبیعی است کسی نمی تواند مقابل آن قرار گیرد.

حجت الاسلام دشتکی ابراز داشت: در بحث مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز مردم پس از گذشت چندین سال از پیروزی انقلاب اسلامی به این نکته رسیده اند که باید استقلال، خودباوری و خود اتکایی را به عنوان یک سرمایه عظیم همواره داشته باشند.

توجه به استقلال فرهنگی ضامن سعادت معنوی مردم و موجب استمرار نظام است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان اذعان داشت: توجه به استقلال فرهنگی، نگاه به استعدادها و ظرفیت های داخلی و توجه به اصول و باورهای دینی ضامن سعادت معنوی مردم و موجب استمرار نظام و پله و راهبری برای فتح قله های عزت، عظمت و افتخار برای ملت ایران و الگو برای سایر جهان است.

وی اظهار داشت: مسئولان نیز باید زمینه را برای بارور شدن این موضوع فراهم کنند و بنابر فرمایش مقام معظم رهبری حرکت های جهادی در همه حوزه ها به ویژه مسائل فرهنگی در سایه تلاش، مسئولیت پذیری، تکلیف مداری و تکلیف محوری مسئولان اتفاق می افتد.

حجت الاسلام دشتکی افزود: مسئولان باید موانع موجود را از مسیر شتابنده مردم و نظام انقلاب بردارند و از ظرفیت های مردمی به عنوان سرمایه های اصلی نظام استفاده کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بیان داشت: قطعا امروز راه پرشتاب انقلاب اسلامی با پرداختن به این راهبردها سرعت خود را از گذشته بیشتر خواهد کرد و دشمنان نیز مانند گذشته از این مسیر شتابنده حیرت زده خواهند شد.

وی با اشاره به تقارن ایام نوروز با ایام فاطمیه اضافه کرد: قطعا در تحقق شعار امسال به ویژه که آغاز آن به نام حضرت فاطمه(س) مزین است می توانیم با نگاه فاطمی سبک زندگی فاطمی را در مسائل اقتصادی، سیاسی و اعتقادی مردم پیاده کنیم.

حجت الاسلام دشتکی در ادامه به نقش سازمان تبلیغات اسلامی در تحقق شعار امسال اشاره و اذعان داشت: ما همواره خود را در فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری مخاطب اول می دانیم به ویژه در بحث مسائل فرهنگی باید عقب ماندگی ها و کم توجهی های فرهنگی که مورد نگرانی نخبگان جامعه و به ویژه مقام معظم رهبری بوده است را با استفاده از بسیج عمومی و ظرفیت های مردمی و حرکت ها و طرح های جهادی فرهنگی مورد بررسی و توجه ویژه قرار دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در پایان سخنانش گفت: راهبردهای لازم برای تحقق مدیریت جهادی به ویژه در حوزه فرهنگی با استفاده از شیوه های نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه ظرفیت های مرمی امکان پذیر است.