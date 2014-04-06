تقویت مدیران متخصص و متحد لازمه قوی شدن ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هم اندیشی مدیران و ائمه جمعه در سال جدید با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در استان البرز، معاونین استاندار، مدیران کل و روئسای دستگاههای اجرایی، فرمانداران شهرستان های استان، ائمه جمعه شهرستان های استان البرز و اصحاب رسانه پیش از ظهر یکشنبه در سالن میلاد شهرداری کرج برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در ابتدای جلسه با اظهار این مطلب افزود: امیدواریم که آغاز سال را با شتاب رو به جلو شروع کنیم و با همدلی و همیاری و عزم ملی آحاد مردم و مسئولین در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در ادامه تاکید کرد: نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به این جلسه دعوت شده بودند و برای اینکه شائبه ای به وجود نیاید در همین ابتدا به اطلاع می رسانم که به علت وجود جلسه در مجلس شورای اسلامی نتوانستند در این جلسه حضور داشته باشند.

دستاوردهای هسته ای در سال های اخیر با اهمیت تر از دستاوردهای نفتی بوده است

حسینی همدانی تصریح کرد: سال جدید را به فرموده رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی شروع کرده ایم و امیدواریم که همه مدیران در هر پست و مقامی با مدیریت جهادی کشور را از سد تحریم ها و فشارها عبور دهند.

وی افزود: روز 20 فروردین ماه به نام روز قطع رابطه با آمریکا و روز ملی فناوری هسته ای است، در سالهای گذشته با فراز و فرودهای زیادی رو به رو بودیم دستاوردهای مهمی کسب شد که از دستاوردهای نفتی در کشور بسیار با اهمیت تر بود.

حسینی همدانی خاطرنشان کرد: با اهمیت ترین اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اصل ولایت فقیه است و وجود رهبری فرزانه که در تمامی زمینه و با وجود مسائل مختلفی که برای نظام پیش آمده آگاهانه مسائل را حل کرده اند و به واقع عزت ایران اسلامی هستند.

بانک اطلاعات منابع انسانی توسط مدیران در البرز راه اندازی شود

وی گفت: طبق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب ملتی که معتقد باشد نمی تواند کاری انجام دهد محکوم به شکست است ولی به واقع ما در کشور ایران مدیرانی داریم که می دانند که می توانند و این همان مدیریت جهادی است. به این طریق مردم ایران اسلامی هیچوقت شکست نخواهند خورد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به عدم وجود آمار منابع انسانی توانمند در استان البرز، افزود: بحث آماری در استان البرز ضعیف است و برای قوی شدن در همه زمینه ها باید از مدیران متخصص و متعهد استفاده کرد تا با سربلندی بتوانیم از سد تحریم ها و فشارها عبور کنیم.

این مسئول بیان کرد: برای استفاده از مدیران کارآمد در البرز داشتن بانک اطلاعات منابع انسانی واجب است که باید مدیران در اسرع وقت این بانک را راه اندازی کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: از همه مدیران می خواهم که برای رضای خداوند کار کنند چرا که محل کارتان مانند عبادتگاه شما خواهد بود.

حسینی همدانی اضافه کرد: مدیران باید به یکدیگر فرصت کار و خدمت کردن بدهند و کسانی که در حوزه قانونگذاری هستند به وظیفه خود عمل کنند و مدیرانی که در حوزه اجرایی کار می کنند نیز به وظایفی که بر دوش آنها نهاده شده است عمل کنند و در کار هم دخالت نکند.

فرق نظام اسلامی با دیگر نظام ها اخلاق مداری است

وی در ادامه با اشاره به فرق نظام اسلامی با دیگر نظام ها گفت: نظام اسلامی بر اساس اخلاق بنا نهاده شده است و فرقش با دیگر نظام ها در دنیا همین است پس از بداخلاقی ها بپرهیزید و با روی خوش به مردم خدمت کنید.

امام جمعه کرج در ادامه یادآور شد: از رسانه ها و از زبان مسئولین بسیار شنیده ایم که البرز 72 ملت است و اقوام زیادی در البرز زندگی می کنند و برخی نیز این را یک تهدید قلمداد کرده اند ولی باید بگویم که این تهدید نیست بلکه یک فرصت است.

حسینی همدانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که البرز ایران کوچک است، بیان کرد: اگر بخواهیم بدایم وضعیت اقتصاد و فرهنگ و صنعت در کشور چگونه است باید به شاخصه ها و آمارهای این استان نظری داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در البرز در ادامه یادآور شد: نظام سلطه سالهاست که به هر طریقی و با هر ابزاری قصد براندازی انقلاب و له کردن مردم ایران را دارد.

وی یادآور شد: در طول 35 سال به هر وسیله می خواستند مردم را از انقلاب و دستاوردهای انقلاب دلسرد کنند ولی موفق نشدند و نمی شوند چون مردم ایران اسلامی با آگاهی همیشه در صحنه حضور دارند.

دشمنان با استحاله فرهنگی و اهرم های فشار اقتصادی قصد صدمه زدن به انقلاب را دارند

حسینی همدانی بیان کرد: دشمنان ایران اسلامی 2 موضوع اصلی را در دستور کار خود قرار دادند یکی استحاله فرهنگی و دیگری خسته کردن مردم از انقلاب به طوری که مردم به این نتیجه برسند که چرا انقلاب کرده اند و برای این منظور هم از اهرم های فشاری مانند اقتصاد استفاده می کنند.

وی ادامه داد: انقلاب ما با اسلام و فرهنگ اسلامی عجین شده است و دشمنان با هجمه های فرهنگی قصد رخنه کردن در اذهان مردم را دارند و قصد دارند با هجمه های فرهنگی اعتقادات مردم را از میان بردارند.

امام جمعه کرج تصریح کرد: استحاله فرهنگی باعث فروپاشی نظام ها می شود و ما باید در زمینه فرهنگ تلاشمان را دو برابر کنیم تا با هجمه های فرهنگی دشمنان اسلام مردم بی تفاوت نشوند چرا که اگر این اتفاق بیفتد نظام از درون با مشکلات زیادی مواجه می شود.

حسینی همدانی در ادامه تاکید کرد: رهبر فرزانه انقلاب فرهنگ را به هوا تشبیه کرده اند که به واقع تشبیه زیبای است هوا اگر آلوده شود برای مردم مضر است و اگر هوا صاف و تمییز باشد مردم در آسایش کامل به سر خواهند برد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در پایان گفت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید در مشهد مقدس باید قوی باشیم که پیشرفت کنیم و تا قوی نشویم در هیچ زمینه ای پیشرفت حاصل نخواهد شد.