نظام سلامت راهی جز اجرای برنامه پزشک خانواده ندارد/ حمایت از کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی در این پیام، اجرای نظام سطح بندی و برنامه پزشک خانواده و استفاده از ظرفیت و همت پزشکان عمومی را عاقلانه‌ترین راه مدیریت صحیح منابع در نظام سلامت کشور و دستیابی به توسعه‌ی پایدار با ارتقای سلامت عمومی دانست.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که تحولات صورت گرفته در فضای عمومی کشور نشان از توجه ویژه دولتمردان به مقوله "سلامت" نه در قالب شعار که در واقعیتی نقد دارد. رشد جایگاه "سلامت" در بودجه‌ عمومی و تخصیص منابعی نسبتا پایدار برای ساماندهی بهداشت و درمان ، نشان‌گر درک عملی و بی‌سابقه‌ ارزش سلامت نزد نخبگان اجرایی است.

تعامل ویژه‌ وزارت بهداشت به منظور افزایش معقول تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی، نیز حاکی از عزم مسئولین در تقویت طب ملی و پیش‌آگهی حمایت از عموم مردم در کاهش دغدغه‌های درمان و ارائه‌ی خدمات با کیفیت است؛ هر چند که تاخیر در تعیین تعرفه‌ بخش خصوصی به رغم وعده‌ قبلی نیز دور از انتظار بود.

اینک اعتماد حاکمیت به توانمندی جامعه‌ بزرگ پزشکی برای مدیریت منابع و تحول ساختارمند در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، نظام سلامت کشور را در معرض آزمونی سخت و البته در ابتدای راهی روشن به سوی تعالی قرار داده است.

انجمن پزشکان عمومی ایران نیز ضمن آرزوی شادکامی و پیروزی به مناسبت این ایام، بهار را فصل پوست اندازی و شکوفایی در بستری از اعتدال و عبور از سالی سخت و پر تنش می‌داند؛ و اکنون فرصتی به دنبال سلسله فرصتهای از دست رفته است تا این انجمن به نیابت از اعضای فهیم خویش، تعامل و همکاری خود را برای بازآفرینی هویت و جایگاه سلامت در عرصه‌ عمومی کشور اثبات نماید.

بر این اساس؛ هیئت مدیره‌ این انجمن با عنایت به بازتعریف و اصلاح رویکرد اجرایی در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اختصاص بخشی از درآمد حاصل از این طرح برای هزینه‌های سلامت عمومی، همراهی خود را با کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه‌ی نقدی اعلام و تسری این تصمیم را روشی علاج جویانه برای موفقیت این طرح می‌داند.

اعتقاد داریم که مدیریت صحیح منابع در نظام سلامت کشور راهی به جز اجرای نظام سطح بندی و برنامه پزشک خانواده ندارد؛ بنابراین بازآفرینی هویت طب عمومی و استفاده از ظرفیت و همت پزشکان عمومی کشور، عاقلانه‌ترین راه برای توسعه‌ پایدار با ارتقای سلامت عمومی است؛ بر این اساس جدیت وزارت بهداشت برای استفاده از توان تشکیلاتی انجمن، محکی از تمایل و اعتقاد آن دستگاه به این مسیر خواهد بود.

شرایط به وجود آمده در همراهی و تعامل بین دولت، وزارتین بهداشت و رفاه، سازمانهای بیمه‌گر پایه، سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های گروه پزشکی و سایر نهادهای مرتبط با موضوع سلامت، بسیار استثنایی و مغتنم است. توصیه می‌شود که مسئولین ذی‌ ربط با تعامل فعال و سعه‌ صدر، نسبت به تثبیت و ماندگاری این موقعیت به گونه‌ای مدبرانه اهتمام نمایند؛ تا شاید ثمره این تعامل در بهبود سلامت مردم عزیز و رضایت شغلی جامعه فهیم پزشکی موثر باشد.