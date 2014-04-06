67 پروانه فعالیت نوسط ورزش و جوانان بوشهر در سال 92 صادر شد

به گزارش خبرنگارمهر، کمال صاح احمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به استناد آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه‌ ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، 13 کمیسیون استانی در سال 92 تشکیل شد.

وی از عمده وظایف کمیسیون ماده 5 استانی که اختیارات خود را از کمیسیون اصلی اخذ می‌کند اشاره کرد و اظهار داشت: رسیدگی به پرونده متقاضیان اخذ موافقت اصولی فاقد زمین، موافقت اصولی احداث و تقاضای تاسیس باشگاه، تغییر مدیریت، افزایش و یا احذف رسته ورزشی، بررسی اساسنامه باشگاه‌های خصوصی و دولتی از جمله وظایف کمیسیون ماده 5 استانی که اختیارات خود را از کمیسیون اصلی اخذ می‌نماید می‌باشد.

وی تصریح کرد: همچنین برقراری نظام هماهنگ برای قیمت‌گذاری و ارائه خدمات ورزشی توسط باشگاه‌ها، نظارت بر عملکرد باشگاه‌های خصوصی و سطح‌بندی آن‌ها و برخورد با باشگاه‌های متخلف هم از دیگر وظایف کمیسیون ماده 5 استانی که اختیارات خود را از کمیسیون اصلی اخذ می کند است.

صالح احمدی بیان کرد: بر همین اساس در سال 92 تعداد 156 بازدید محسوس و نامحسوس توسط بازرسین اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر از باشگاه‌های خصوصی و دولتی صورت گرفت.

معاون ورزش‌های حرفه‌ای و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: در 13 کمیسیونی که در سال 92 برگزار گردید، به 200 درخواست رسیدگی شد که در نهایت 67 پروانه فعالیت صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: به تعدادی از باشگاه‌های متخلف تذکر و تعدادی جریمه نقدی شدند که میزان جرایم وصول شده به ارزش حدودی 50 میلیون ریال است که به خزانه واریز شده است.

کمال صالح احمدی افزود: از دیگر اقدامات کمیسیون ماده 5 بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری است که در سال 92 دو طرح به ارزش 26 میلیارد ریال برای بررسی و پرداخت تسهیلات به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری ارسال شد.

وی در پایان اذعان کرد: نرخ شهریه همه باشگاه‌ها در ایام نوروز با هیچ‌ گونه تغییری تا پایان فروردین ماه ثابت خواهد بود.