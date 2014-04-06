به گزارش خبرگزاری مهر، از میان آثار ارسالی اداره مبادلات و جشنواره های بین المللی مركز امور بین الملل به شانزدهمین جشنواره Detective fest روسیه، سریال «ماتادور» به کارگردانی فرهاد نجفی تولید شبکه یک سیما و «چای جوشیده» به کارگردانی افشین صادقی تولید مرکز سیما فیلم موفق شدند به بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا کنند.

«ماتادور» به تلاش یك گروه تروریستی در به هم ریختن برنامه‌های یک كنفرانس هسته‌ای و مقابله پلیس برای جلوگیری از خرابكاری‌های آنها می‌پردازد.

تله فیلم «چای جوشیده» نیز ارتباط عاطفی و حرفه‌ای یک افسر متخصص اداره آگاهی با دامادش را که مرتکب قتل شده است به تصویر می‌کشد.

شانزدهمین جشنواره فیلم‌های پلیسی Detective fest از تاریخ 27 تا 31 فروردین ماه سالجاری در مسکو برگزار خواهد شد.