به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: مخاطبان انصراف از یارانه‌ها معمولا افراد توانمندی هستند که در حال حاضر توان مالی اداره خود را داشته و دارند، لذا باید به افراد اطمینان خاطر داده شود که در صورت انصراف هر گاه نیاز به دریافت یارانه داشته باشند این امکان برای آنان مهیا می‌شود که نسبت به دریافت آن مشکلی در پیش‌رو ندارند.

بهتر است در جشن‌ها و اعلانیه‌ها از افراد بخواهید تا یارانه خود را به یک خانواده نیازمند تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد ایثارگران و یا هر جای دیگر که دولت باید آن هزینه را کند، پرداخت کنند و برنامه‌ نرم‌افزار آن به گونه‌ای طراحی شود که این امکان صورت گیرد و به جای پرداخت مستمری از طرف دولت این امر از طریق یارانه‌ها صورت گیرد و اطمینان خاطر افراد جلب شود که این موضوع محقق می‌شود.

انصراف اجباری تمام مدیران عامل شرکت‌های دولتی و غیردولتی، معاونان و مدیران کل و روسای ادارات شهرها، دانشگاهها، اساتید و هیئت علمی‌ها و... که درآمد قابل قبولی دارند و این افراد بیش‌ از صدها هزار نفر هستند، می‌تواند برای پیوستن سایر مردم مشوق خوبی باشد.

اگر به افراد از روستاها و شهرهایی که پروژه‌های عمرانی نیمه تمام مثلا بالای 50 درصد رشد فیزیکی دارند اطمینان خاطر داده شود که یارانه آنان صرف همان پروژه می‌شود، تاثیر بسزایی در این آهنگ دارد. لازم به یادآوری است ایجاد شرایط هیجانی و حماسی و احساسی بسیار تاثیرگذار است.

تهیه و پخش مستنداتی که نشان دهد انصراف از یارانه‌ها چه تاثیری در بخش‌های عمرانی، زیربنایی، فرهنگ و کمک به افراد نیازمند دارد و یا صرف ساخت فلان پروژه عمرانی شده است.

اقدامات عاجل در خصوص تهیه برنامه‌ها و پخش از رسانه‌های سمعی و بصری مبنی بر به ثمر رسیدن اهدافی که از انصراف یارانه تعداد اندکی که تاکنون انصراف داده‌اند، تحقق یافته است.

برنامه‌های روانشناختی و اجتماعی تهیه شود و به مردم بیان شود که این هزینه بسیار ناچیز و یا هزینه‌های بسیاری را بدون آنکه کنترلی روی آنها داشته باشیم، هدر می‌دهیم و با اندکی تامل می‌توان چگونه جلوی هزینه‌های اضافی و پس‌انداز هزینه‌ای بیشتر از یارانه‌ها را بگیریم مثال‌هایی از مصرف بی‌رویه مد، خوراکی‌های بی‌ارزش مثل چیپس، پفک، کالباس و... از این دست است.

تعیین سرفصل واحد اجباری (ولی بدون شهریه برای دانشگاه‌های غیردولتی) یارانه‌ها و چگونگی مصرف آنها برای دانشجویان تمام رشته‌ها و مقاطع تحصیلی برای سال تحصیلی 94-93.

تربیت کودکان مدارس همانند پلیس همیار برای تشویق خانواده‌ها در انصراف از یارانه‌ها با برگزاری جشنواره دانش‌آموزی.

با توجه به نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری به نام سال «اقتصاد و فرهنگ»، کارگروه ویژه فرهنگ مصرف یارانه‌ها سریعا طراحی و از اساتید برجسته برای اظهارنظر دعوت شود.

باید توجه داشت با توجه به گشوده شدن یارانه‌ها به سوی مردم، تحقق این موضوع یعنی انصراف از یارانه‌ها یک هدف دراز مدت و در مسیر کار فرهنگی و اطلاع‌رسانی محقق می‌شود و نباید در این مسیر دولت دلسرد شود.