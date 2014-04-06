تولید داروي گياهي ضد قارچ توسط محققان علوم پزشکي مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شياف گياهي سياه دانه با نام تجاري فيتوواژکس با شماره 75529 در سال 91 ثبت اختراع شد و پس از مراحل دريافت پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در حال حاضر وارد مرحله توليد شده و تا يک ماه آينده وارد بازار مصرف مي شود.

دکتر حسن رخشنده عضو مرکز تحقيقات فارماکولوژيک گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و محقق اين طرح با اشاره به اينکه اجراي طرحهاي توليد محور و افزايش ارتباط با صنعت يکي از اهداف اصلي اين مرکز به شمار مي رود خاطر نشان کرد: تاکنون تحقيقات گسترده اي در خصوص گياه سياه دانه در سطح دنيا صورت گرفته است اما به مرحله توليد نرسيده است و داروي فيتو واژکس نخستين داروي گياهي سياه دانه است که به مرحله توليد رسيده است .

رخشنده با اشاره به اينکه اين دارو با همکاري شرکت سبز دارو اصفهان توليد و وارد بازار مي شود خاطرنشان کرد:‌ قرار است در مرحله نخست يک ميليون واحد شياف از اين نوع دارو توليد شود .

وي با اشاره به اينکه فيتوواژکس تا بيست سال آينده به طور انحصاري به نام جمهوري اسلامي ايران توليد مي شود و کشور ديگري نمي تواند از اين عنوان استفاده کند یادآور شد: برنامه ريزي شده است که اين دارو علاوه بر تامين نياز داخلي به کشورهاي ديگر نيز صادر شود.

عضو هیات علمي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه اين دارو براي عفونتهاي قارچي زنان کاربرد دارد اظهار داشت: ‌بر اساس تحقيقات انجام شده اين دارو عوارض جانبي ندارد و بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در ارديبهشت ماه امسال در اختيار داروخانه هاي سطح کشور قرار خواهد گرفت .

وی اظهار داشت: داروي فيتوواژکس با ريشه گياه سياه‌دانه و بصورت شياف تهيه مي‌شود و مراحل تحقيق آن در دانشگاه علوم پزشکي مشهد به اين گونه بوده است که ابتدا روي محيط کشت، اثرات ضد ميکروبي دارو بررسي شده، مرحله بعدي با همکاران روي حيوان (موش) کار کرديم که اثرات ضدقارچي و ضدميکروبي آن را بررسي کرديم. سپس در دو گاوداري در مشهد و فريمان، اثرات اين دارو را روي عفونت‌هاي پستان گاو بررسي کرديم. در مرحله نهايي، سميت دارو روي موش بررسي و متوجه شديم سمي نيست.

رخشنده گفت: اين دارو براي درمان عفونت‌هاي قارچي دستگاه تناسلي زنان اثربخش است، چرا که با همکاري گروه زنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد بر روي 100نفر از بيماران آزمایش شد و نتايج بسيار خوبي داشت .