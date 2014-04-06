احتمال شیوع زنگ زرد در مزارع کوهدشت/ ضرورت تامین اعتبار برای مبارزه با آفات

مرتضی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالی‌های متوالی چندسال گذشته در کوهدشت و آسیب دیدن بخش کشاورزی در این شهرستان، گفت: در سال های گذشته بر اثر خشکسالی ها 180 میلیارد تومان خسارت به زیربخشهای کشاورزی کوهدشت وارد شده است.

وی ادامه داد: این خسارت ها مردم این شهرستان را با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای روبه رو کرده بود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کوهدشت افزود‌: امسال با توجه به وجود نزدیک به 38 هزار هکتار سطح سبز مزارع گندم آبی و دیم و 60 هزار هکتار مزارع جو دیم در کوهدشت و با توجه به وجود ترسالی دراین شهرستان انتظار می رود 70هزارتن محصول گندم و 85هزار تن جو برداشت شود.

ملکی اظهار داشت: آفت "سن مادر" متاسفانه در مزارع کوهدشت مشاهده شده اما با تدابیری که در این راستا صورت گرفته و با یک بسیج عمومی با این پدیده مبارزه می شود.

ملکی ادامه داد: باتوجه پیشگویی های هواشناسی و بارندگی های پیش رو و سبز شدن مزارع، امکان شیوع "زنگ زرد" هم در مزارع کوهدشت پیش بینی می شود که باید از طریق مبارزه هوایی جلوی شیوع این پدیده گرفته شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کوهدشت از مدیریت بخش کشاورزی لرستان و میدیرت ارشد کوهدشت خواست برای تامین اعتبار در زمینه آفات کشاورزی در مزارع کوهدشت همکاری کنند.

ملکی یادآور شد: انتظار می رود مراکز خرید غله و اداره صنعت، معدن و تجارت کوهدشت در راستای خرید محصول کشاورزان این شهرستان تدابیر لازم را بیندیشند تا کشاورزان برای فروش آسان محصولات خود با مشکل مواجه نشوند.