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۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۷:۱۶

آریایی مطرح کرد:

بارندگی‌های اخیر کشاورزی دیم لرستان را نجات داد/ نگرانی در زمینه کمبود آب

بارندگی‌های اخیر کشاورزی دیم لرستان را نجات داد/ نگرانی در زمینه کمبود آب

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان گفت: به رغم اینکه بارندگیهای اخیر کشاورزی دیم لرستان را نجات داد امام همچنان نگرانیهایی در زمینه کمبود آب شرب شهرها و روستاها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر یکشنبه در نشست استاندار لرستان با معاونین، فرمانداران و مدیران ستادی استانداری لرستان اظهار داشت: با توجه به نگرانیها در زمینه تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان انتظار می رود در توزیع اعتبارات سال 93 اختصاص اعتبارات لازم از محل تملک دارایی‌ها به این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به احتمال کمبود و قطعی آب شرب در شهرها و روستاهای استان طی امسال بیان داشت: به رغم اینکه بارندگیها طی سال آبی جاری روند خوبی داشته ولی با توجه به وقوع یک دهه خشکسالی در لرستان شاهد افت زیادی در سطح آبهای زیرزمینی هستیم.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه بارندگیهای اسفند و فروردین ماه کشاورزی دیم لرستان را نجات می دهد، عنوان کرد: با این وجود به دلیل افت جدی سطح آب سفره‌های زیرزمینی طی سالهای گذشته این مشکل با یکسال بارندگی حل نمی شود.

آریایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرسبزی مراتع به دنبال بارشهای اخیر عنوان کرد: این امر نگرانیها را در فصل تابستان پیرامون آتش سوزی در مراتع و جنگلهای استان افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: در این راستا انتظار می رود که رسانه ها و به ویژه صدا و سیما ارائه آموزشها و اطلاع رسانی در این زمینه به مردم را در دستور کار قرار دهند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان همچنین خواستار فرهنگ سازی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی شد و بیان داشت: تنها مرجع پرداخت خسارات به کشاورزان صندوق بیمه است.

آریایی ادامه داد: با توجه به این موضوع انتظار می رود که فرمانداران از ارجاع کشاورزان برای دریافت خسارات به استانداری به طور جدی خودداری کنند چرا که در این زمینه اعتباری در اختیار استانداری وجود ندارد.

کد مطلب 2265335

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