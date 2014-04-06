نوروز امسال 2.5 میلیون نفر بقاع متبرکه استان گیلان را زیارت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ولی عادلی افزود: زائران، مسافران و مجاوران بقاع متبرکه استان سال جدید را با حضور حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر بار در بقاع و اماکن مذهبی، پرشور و معنوی آغاز کردند.

وی اظهارداشت: همچنین بیشترین میزان استقبال زائران و مسافران از بقاع متبرکه مربوط به بقاع متبرکه شهرستان‌های رشت و آستانه اشرفیه است.

مدیرکل اوقاف گیلان ادامه داد: از 28 اسفند ماه سال 92 تا 9 فروردین ماه سال 93 طرح نوروزی آرامش بهاری و از 10 تا 16 فروردین ماه ویژه برنامه یاس نبوی که مربوط به ایام سوگواری فاطمه زهرا(س) در سطح بقاع متبرکه استان گیلان انجام شد که این طرح شامل برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو، برپائی خیمه‌های معرفت، برنامه های فرهنگی و همچنین اسکان زائران و مسافران است.

چهارمین وقف جدید سال 93 ثبت شد

وی همچنین از ثبت چهارمین وقف جدید سال 93 در شهرستان صومعه سرا خبر داد و افزود: وقف جدید به نام شکرالله سیرتی کلنگستانی به ثبت رسید.

عادلی اظهارداشت: واقف خیراندیش صومعه سرایی یک باب مغازه و 130 متر زمین با نیت هزینه های جاری بقعه متبرکه سید حسین(ع) صومعه‌سرا وقف کرد.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان ارزش این وقف را دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان دانست.

استقبال از خیمه های معرفت در آستانه اشرفیه

مسافران و زائران از برگزاری خیمه های معرفت در حرم مطهر آقا سید جلال الدین (ع) آستانه اشرفیه استقبال کردند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آستانه اشرفیه از استقبال مردم، زائران و مسافران از خیمه های معرفت حرم مطهر آقاسید جلال الدین(ع) این شهرستان خبر داد و گفت: به مناسبت ایام نوروز و برگزاری طرح آرامش بهاری و اهتمام به فرموده مدبرانه مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی، ترویج فرهنگ وقف و استقبال کم‌ نظیر عموم مردم از امامزادگان و بقاع متبرکه و لزوم بهره‌مندی از روش های تبلیغی نوین و استفاده از تکنولوژی و ابزار جدید ، طرح خیمه های معرفت با حضور روحانیون اعزامی در آستان مقدس سیدجلال الدین اشرف(ع) برگزار شد که با استقبال مردم و زائران و مسافران مواجه شد.

حجت الاسلام خوبرو افزود: مبلغان توانمند برای ارتقای سطح دینی و معرفتی زائران و مجاوران امامزادگان و بقاع شاخص استان‌ ها به منظور انس هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان و حتی کودکان با روحانیت و پاسخگویی به سوالات و شبهات و راهنمایی و مشاوره در این طرح حضور دارند.

وی اظهارداشت: این طرح از 29 اسفند ماه سال 92 تا 15 فروردین ماه سال 93 در حرم مطهر سید جلال الدین اشرف(ع) در قالب غرفه های پاسخ گویی به سئوالات و شبهات مذهبی و اجتماعی، غرفه مشاوره، غرفه نقاشی کودکان و غرفه قرآن بخوانید جایزه بگیرید برگزار شد.