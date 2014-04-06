به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با معاونان، فرمانداران و مدیران ستادی استانداری لرستان از دو انتصاب جدید در استانداری لرستان خبر داد و اظهار داشت: در این راستا لیلا سلاح ورزی به عنوان مدیر کل جدید دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مشاور استاندار در امور زنان منصوب شدند.

وی ادامه داد: مدیرکل جدید دفتر امور بانوان استانداری دارای سابقه خوبی در بحث مدیریت و 24 سال سابقه کار مفید در آموزش و پرورش است.

استاندار لرستان همچنین از فعالیت ها و تلاشهای روح انگیز جهان افروز مدیر کل قبلی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان تقدیر کرد.

بازوند همچنین از انتصاب محمد آریان پور به عنوان مسئول جدید گزینش استانداری لرستان خبر داد و برای وی نیز آرزوی موفقیت کرد.

بنابر این گزارش لیلا سلاح ورزی مدیر کل جدید دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان دارای 24 سال سابقه مدیریتی، اداری و آموزشی در اداره کل آموزش و پرورش لرستان بوده است.

همچنین محمد آریان پور نیز دارای سابقه مدیر کلی روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان بوده که به عنوان مسئول جدید گزینش استانداری لرستان جایگزین اردشیر دریکوند شد.

