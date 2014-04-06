بررسی موضوع مرزبان ها در جلسه کمیسیون داخلی مجلس

امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تشکیل جلسه ویژه کمیسیون متبوعش برای بررسی حوادث و رویدادهای اخیر با حضور اعضای کمیسیون خبر داد.

وی در این باره گفت: حادثه گروگان‌گیری و بررسی وضعیت امنیت مرزهای کشور دستور اول این جلسه بود که پس از توضیحات دارایی نماینده اندیمشک و رئیس کمیته اطلاعات و امنیت داخلی کشور، مقرر شد این کمیته در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولین امنیتی و مرزبانی تشکیل داده و با حضور در منطقه، نسبت به بررسی و گزارش موضوع مطابق بند 6 ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام کند.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس در ادامه با محکوم کردن اقدامات تروریستی و گروگان‌گیری در مرزهای کشور، این حرکات را ناشی از شکست دشمن در عرصه دیپلماسی و اطمینان آنان از شکست در صحنه نبرد دانست و تصریح کرد: اقدامات جزئی و ایذائی اخیر که با حمایت علنی برخی کشورهای تروریست‌پرور در حال انجام است حرکتی مذموم و محکوم به شکست است که کوچکترین خللی در عزم راسخ کشورمان برای مقابله با این گروه‌های تکفیری ایجاد نخواهد کرد.

در ادامه این جلسه گزارش زاکانی نماینده تهران از برخورد وزارت کشور با یکی از نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از توضیحات اعضا، مقرر شد تا موضوع سریعاً مورد بررسی قرار گرفته و با خاطیان برخوردهای قانونی صورت پذیرد.

خجسته خاطرنشان کرد: آقای رضایی نماینده خمین و رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری مسئول بررسی این حادثه شد.