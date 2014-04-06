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۱۸ فروردین ۱۳۹۳، ۰:۲۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته نخست از مرحله دوم پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر و پیگیری مسابقات جهانی وزنه‌برداری معلولان از مهمترین اتفاقات ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم فرودین‌ماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با هفتم جمادی الثانی سال 1345 هجری قمری و هفتم آوریل سال 2014 میلادی.

- سومین روز از مسابقات جهانی وزنه‌برداری معلولان امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر دبی امارات پیگیری می‌شود.

- هفته نخست از مرحله دوم پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:
* پتروشیمی بندرامام - صنایع پتروشیمی (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)
* مهرام تهران - هفت الماس (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)
* ذوب‌آهن اصفهان - فولاد ماهان (ساعت 16 - سالم ملت اصفهان)
* دانشگاه آزاد - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن حکیم تهران)

- هفته سی و سوم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدار تاتنهام با ساندرلند به پایان می‌رسد.

- هفته سی و دوم از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* یوونتوس - لیورنو 
* جنوآ - میلان

کد مطلب 2265502

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