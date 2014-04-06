تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم فرودینماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با هفتم جمادی الثانی سال 1345 هجری قمری و هفتم آوریل سال 2014 میلادی.
- سومین روز از مسابقات جهانی وزنهبرداری معلولان امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر دبی امارات پیگیری میشود.
- هفته نخست از مرحله دوم پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است:
* پتروشیمی بندرامام - صنایع پتروشیمی (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)
* مهرام تهران - هفت الماس (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)
* ذوبآهن اصفهان - فولاد ماهان (ساعت 16 - سالم ملت اصفهان)
* دانشگاه آزاد - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن حکیم تهران)
- هفته سی و سوم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدار تاتنهام با ساندرلند به پایان میرسد.
- هفته سی و دوم از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* یوونتوس - لیورنو
* جنوآ - میلان
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