تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم فرودین‌ماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با هفتم جمادی الثانی سال 1345 هجری قمری و هفتم آوریل سال 2014 میلادی.

- سومین روز از مسابقات جهانی وزنه‌برداری معلولان امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر دبی امارات پیگیری می‌شود.

- هفته نخست از مرحله دوم پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* پتروشیمی بندرامام - صنایع پتروشیمی (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)

* مهرام تهران - هفت الماس (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* ذوب‌آهن اصفهان - فولاد ماهان (ساعت 16 - سالم ملت اصفهان)

* دانشگاه آزاد - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن حکیم تهران)

- هفته سی و سوم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدار تاتنهام با ساندرلند به پایان می‌رسد.

- هفته سی و دوم از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* یوونتوس - لیورنو

* جنوآ - میلان