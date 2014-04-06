سجده شكر خانواده مرزبان ربوده شده خراسان شمالي

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، عصر يكشنبه و پس از تاييد ورود مرزبانان ربوده شده توسط گروه جيش العدل به كشور از سوي وزارت كشور، خانواده رامين حضرتي؛ مرزبان ربوده شده اهل روستاي گوادلي سلاخ در خراسان شمالي، سجده شكر به جاي آوردند.

ايوب حضرتي؛ برادر مرزبان ربوده شده بجنوردي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: توسط برخي از مسئولان كشوري و نيز فرماندهي مرزباني خراسان شمالي در جريان آزادي مرزبانان ربوده شده از جمله برادر خود و ورود آنها به كشور قرار گرفته اند.

وي با اشاره به شادي اعضاي خانواده اين مرزبان از آزادي و سلامت او عنوان كرد: مسئولان مرزباني خراسان شمالي در منزل ما حضور يافته و خبر ورود رامين حضرتي به همراه سه مرزبان ديگر به كشور را دادند اما در مورد اين كه چه زماني برادر من به خانه مي آيد و اعضاي خانواده مي توانند وي را ديدار كنند؛ اطلاعي نداريم.

حضرتي اظهار داشت: ما اگر چه همانند همه مردم ايران از آزادي مرزبانان ربوده شده به خصوص برادر خودم؛ رامين حضرتي خوشحاليم اما از شهادت گروهبان يكم جمشيد دانايي فر كه به همراه چهار مرزبان ديگر به گروگان گرفته شده و سپس به شهادت رسيده بود؛ متاثريم.

وي از تلاش هاي صورت گرفته توسط مسئولان دولت و نظام و نيز علماي محلي سيستان و بلوچستان براي آزادي مرزبانان گروگان گرفته شده از سوي جيش العدل قدرداني كرد.

گفتني است، اواسط بهمن ماه پارسال پنج مرزبان ايراني كه يكي از آنها اهل خراسان شمالي بود؛ در مرز سيستان و بلوچستان از سوي گروه تروريستي جيش العدل ربوده شده و به پاكستان منتقل شدند.

اين گروه تروريستي اوايل امسال به دليل آن چه كه عدم توجه نظام جمهوري اسلامي به خواسته هاي آنها عنوان شده بود؛ گروهبان يكم جمشيد دانايي فر را به شهادت رساندند اما در روزهاي اخير و پس از تلاش هاي مسئولان كشوري و محلي، چهار مرزبان ديگر را آزاد كردند.