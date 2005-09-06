مدير شبكه يك تلويزيون : رسانه خوب بايد ياد خدا و آخرت را در بيننده زياد كند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، عليرضا برازش، مديرجديد شبكه يك سيما كه ديروز (دوشنبه 14شهريورماه) در مراسم توديع ومعارفه مديران سازمان صدا و سيما سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب اعلام كرد: رسانه صدا و سيما در حال حاضر به جايي رسيده است كه مايه افتخار است. اين مساله با توجه به قدرداني كه مقام معظم رهبري از فعاليت هاي چند سال اخير صدا و سيما داشتند، نمود بيشتري پيدا مي كند. در اين دوره 26 ساله مديران ( از جمله آقاي جعفري ) و كاركنان صداو سيما آثار خوبي از خود به جاي گذاشته اند و اميدوارم من هم بتوانم در اين جايگاه اين شرايط را ادامه دهم و به دست شخص بعدي بسپارم.وي در ادامه با ذكر چند روايت و حديث، در خصوص برنامه هاي آتي خود توضيح داد: در اسلام همواره بر همنشين و دوست خوب تاكيد شده است. اين همنشين شامل كتاب، خانواده و رسانه هم مي شود. چون رسانه با ورود به خانه مردم، همنشين آنها تلقي مي شود. بر همين اساس رسانه خوب بايد شامل سه ويژگي اصلي باشد. نخست اينكه ديدنش شما را به ياد خدا بياندازد. دوم اينكه اگر به نطق آمد، علم مرا زياد كند و سوم عمل او رغبت شما به آخرت را افزايش دهد. ما در شبكه يكه در پي دشتيابي به همين مسير هستيم و اميدوارم كه بتوانيم آن را به انجام برسانيم.برازش همچنين تاكيد كرد: در روايات آمده است كه هيچ مسلماني دو روزش نبايد مانند همديگر باشد و كسي كه دو روزش با هم برابر باشد، مغبون است. اما كسي كه امروزش از ديروز بدتر باشد، ملعون شمرده مي شود.محمد رضا جعفري جلوه، مدير سابق شبكه يك سيما در اين جلسه به بيان فعاليت هاي خود طي چند سال اخير در سازمان صدا و سيما اشاره كرد و گفت : آذر ماه سال 1358 زماني كه بنده در ساليان تحصيل دانشگاهي بودم، به سوي انقلاب كشيده شدم. ورود به راديو در سال هاي شور و صميميت و اوج فعاليت هاي انقلابي براي جواني چون من بسيار حايز اهميت بود. چون در انقلابي سراسر مهر، عشق، معرفت و انسانيت بودن در كنار بزرگواراني كه كمال جويي و جمال گرايي را سر لوحه كار خود قرار داده بودند، براي بنده افتخار آميز بود. ورود به عرصه فرهنگ و گام زدن در حيطه سنگين مديريت كه خيلي سريع براي بنده حقير آغاز شد. نيازمند ايجاد فرصت و نه تهديد و آسيب براي رسانه بود.وي خاطر نشان كرد: آن زمان به عنوان مدير اداره كل نمايش راديو در فضايي پر شور و فعاليت براي كاري كه به آن گماشته شده بودم، در كنار افرادي كه پيشكسوت اين عرصه بودند، براي مردماني كه براي شنيدن داستان هاي شب و قصه هاي آدينه لحظه شمار مي كردند، به فعاليت مي پرداختم. پس از حدود 10 سال فعاليت در راديو بار ديگر دست تقدير مرا به سمت فعاليت سينمايي در بنياد سينمايي فارابي كشاند. اما صدا و سيما خانه اصلي من بود. اما همه شور جواني من در صدا و سيما ميدان ديده بود و آميختگي من با اجزاي رسانه چنان بود كه تاب هيچ گسستي را نداشتيم. 10 سال قبل در آذر ماه بود كه فرصت دو ساله اي در شبكه دو سيما توفيق آشنايي بيشتر با علاقمندان، برنامه سازان و متخصصان سيما را برايم فراهم ساخت. تجربه حضور در شبكه چهار سيما و سپس 7 سالي كه در شبكه يك سيما بودم. مجالي براي ورود، حضور، پذيرفتن و پذيرفته شدن بود.جعفري جلوه تاكيد كرد: امروز بسيار خشنودم شخصي متبحر در عرصه كار و مديريت فرهنگي اين امانت را از دست بنده كمترين مي گيرد و با توانايي خود ضعف و كاستي هاي ما را جبران مي كند و با افرادي كه در شبكه حضور دارند و مملو از نيروي عاشقانه خود مشغول به كار هستند.محمد حسين هرمي، مدير سابق شبكه پنج سيما ديگر سخنران اين جلسه بود كه به شرح فعاليت هاي خود طي چند سال اخير پرداخت و گفت: بر اساس تكليف در راديو مشغول به كار شدم؛ تا سال 1377 كه با كمك آقاي مهاجراني موفق شدم به عنوان مدير راديو تهران به فعاليت بپردازم. دي ماه سال 1381 به عنوان مشاور رييس سازمان صدا و سيما دوباره مشغول به كار شدم و در مقطع جنگ آمريكا و عراق ماموريتي يافتم. بعد از آن به عنوان مدير شبكه تهران به فعاليت پرداختم. من در شرايطي اين مسووليت را قبول مي كردم كه شرايط خاصي بر شبكه پنج حاكم بود. ما به لحاظ مالي و به دليل نگاه مجلس با مشكل نقدينگي مواجه بوديم كه به همين خاطر تعدادي از دوستان اين شرايط را تحمل نكردند و به جاهاي ديگر رفتند.وي ادامه داد: طي اين مدت كم مهري هايي را تحمل كردم و با كمك مدران شبكه يك ( جعفري جلوه ) و آقاي مشيري كه كمك هاي زيادي به من كردند، توانستم بر مشكلات فايق بيايم و طي اين مدت حركت شبكه لحظه اي متوقف نشد. امروز خوشحالم كه اين مسووليت را به براردي دل سوخته و از رزمندگان دفاع مقدس تحويل مي دهم و خدا را شكر مي كنم كه مخاطبين شبكه تهران نسبت به سال هاي گذشته كاهش نيافته و افزايش هم داشته است. اميدوارم كاركنان شبكه پنج با وجود همه مشكلات با آقاي رجبي معمار همكاري لازم را داشته باشند.مجيد رجبي معمار، مدير شبكه پنج سيما نيز در اين جلسه اظهار داشت: ما در سال 1356 براي اينكه بتوانيم يك شعار بنويسيم و تكثير كنيم با مشكلات فراوان از موكت و اسفنج و هويه استفاده مي كرديم و دشواري هاي زيادي را تحمل مي كرديم. امروز به بركت حضور حضرت امام (ره) و انقلاب اسلامي افراد مختلف جامعه به خصوص فعالان انقلاب صدها و هزاران دقيقه برنامه ديداري و شنيداري ارسال مي كنند و امكانات وسيع ارتباطي در اختيار دارند. من از زحمات آقاي هرمي و قبل از وي آقايان پور حسين و مفيد قدرداني مي كنم و تلاش خود را به كار مي گيرم تا اين شبكه دچار نقصان و عقب گرد نشود و بر اساس جهت گيري هايي كه براي اين شبكه مشخص شده است، كار را ادامه بدهم .وي خاطر نشان كرد: شبكه پنج سيما، شبكه اي فعال و پر جنب و جوش است و من اميدوارم اين حالت پويايي و تحرك شبكه ادامه پيدا كند و تعامل آن با نهادها و دستگاه هاي مختلف افزايش پيدا كند. اميدوارم افراد صاحب نظري كه در شبكه حضور دارند، محبت هايشان را ادامه بدهند و همياري و همكاري بيشتري در شبكه به وجود بيايد تا گام هايي را به پيش برداريم.حسن اسلامي مهر نيز كه مديريت سيما فيلم را عهده دار شده است، اظهار داشت: سخن گفتن در ميان اهل ذوق دشوار است. در دوره انتخابات وقتي صدا و سيما را از بيرون تماشا مي كردم با توجه به ايجاد فضاي چند صدايي و يا به عبارتي آرايش سازماندهي و مديريتي صدا و سيما چه از نظر سياسي و چه به جهت اجتماعي تبعات قابل توجهي داشت. رييس سازمان صدا و سيما سه مولفه احترام براي اصحاب نظر و هنر، احترام براي اختيار مديران و تقدير و توجه نسبت به خلاقيت و نوآوري را مد نظر دارد و من هم سعي مي كنم به اين موارد توجه داشته باشم.وي ادامه داد: در سال هاي 1372 و 1373 كه آقاي ضرغامي معاونت سياسي را برعهده داشت، به رييس سازمان پيشنهاد كرد كه برگزاري جشنواره فجر را به هنرمندان بسپارد. رييس سازمان اظهار داشت كه اين مساله ممكن است مسايلي را در پي داشته باشد. اما اين مساله به اصرار آقاي ضرغامي در فرصت كوتاهي به انجام رسيد و پخش هم شد. زماني كه من اين مسووليت را قبول كردم از رييس سازمان پرسيدم كه چه انتظاراتي از بنده دارد. آقاي ضرغامي بر به كارگيري همه ظرفيت هاي سيما و اهالي فرهنگ وهنر كشور تاكيد داشت. من از دور شاهد بودهم ام كه در مركز سيما فيلم كارهاي فاخري انجام شده است و من در تلاش خواهم كرد تا اين مركز مسير رو به رشد خود را ادامه دهد.در اين مراسم همچنين محمود خسروي مدير پيشين مركز سيما فيلم و مسعود مير باقري معاون سيما به بيان مطالبي پرداختند و از معاون سابق سيما تشكر و قدرداني كردند. همچنين در پايان اين مراسم جوايز و لوح تقدير به جعفري جلوه، هرمي، خسروي و از سوي موسسه روايت فتح هديه اي به رجبي معمار اهدا شد.در حاشيه:- در پايان مراسم گوشه اي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مديران سازمان صدا و سيما پخش شد.- سالن مولانا براي برگزاري اين مراسم كوچك بود و ازدحام زياد مدعوين باعث شد تا بسياري از حاضرين از ابتدا تا پايان مراسم كه حدود دو ساعت و نيم به طول انجاميد، مراسم را سرپا دنبال كنند.- محمود شجاعي مهر مجري اين جلسه بود كه در ابتداي جلسه برسخنراني هر كدام از سخنرانان جلسه طي 10 دقيقه تاكيد كرد.- عليرضا برازش بيشتر زمان سخنراني خود را به بيان احاديث و رواياتي ازمعصومين (س) و حضرت عيسي (ع) اختصاص داد.- مديران جديد سازمان صدا و سيما اشاره هايي بسيار مختصر و كلي به برنامه هاي اصلي خود در جهت اداره بخش هاي تحت نظارت خود داشتند. بخش هاي عمده اي از سخنان، مديران جديد و سابق صدا و سيما به تعارف كردن، بيان خاطرات و تقدير و تشكر گذشت.- با آنكه براي هر سخنران 10 دقيقه در نظر گرفته شده بود، بيشتر سخنران ها زماني بيش از 25 دقيقه را براي بيان مطالب خود در نظر گرفتند كه همين مساله باعث شد با وجود تاخير نيم ساعته شروع برنامه، اين جلسه حدود دو ساعت به طول انجامد.- جعفري جلوه در ميان سخنرانان از بياني به نسبت فاخر بهره گرفت.