به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نخعی صبح دوشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: درمان یک بیماری پرهزینه، معیشت خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده و سبب می‌شود که خانواده ها از معیشت خود کم کنند تا بتوانند از پس هزینه‌های درمان بیمارشان برآیند.

وی افزود: مهم ترین کمک‌های کمیته امداد برای این خانواده‌ها کمک به هزینه‌های معیشت و درمان است.

نخعی با بیان اینکه هزینه‌های سنگین و عدم دسترسی آسان به راه های درمانی، سبد هزینه برخی خانوارها را سنگین کرده است، تصریح کرد: بیماران خاص با توجه به اینکه از حمایت های دولت برخوردار بوده مشکلات کمتری نسبت به بیماران صعب العلاج دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات مربوط به خانواده هایی است که به صورت موردی و به جهت درمان بیماری از حمایت‌های این مجموعه بهره‌مند می‌شوند، افزود: امداد برای آن دسته از بیمارانی که از هیچ گونه بیمه درمانی برخوردار نیستند در قالب کمک‌های بلاعوض سالیانه حمایت می‌کند.

نخعی سقف تسهیلات و کمک های مالی بلاعوض امداد به این خانواده ها را 10 میلیون ریال دانست و گفت: این تسهیلات بسته به شرایط و سطح مشکلات افراد به آنها تعلق می گیرد.

وی همچنین از اختصاص سالانه یک تا دو نوبت سبد غذایی به این خانواده ها نیز خبر داد.

وی از حمایت حامیان در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته25 نفر حامی، حمایت از 31 بیمار صعب‌العلاج امداد را به عهده داشته‌اند.

نخعی گفت: هر نفر حامی ماهانه مبلغ 200 هزار ریال را مادامی که مایل است به شماره حساب‌های تعریف شده برای طرح شفا واریز می‌کند.