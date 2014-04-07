اختلال در سایت رفاهی نخواهیم داشت/ اطلاعات تا اول فروردین ملاک ثبت نام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاتی شب گذشته با حضور در برنامه پایش در تشریح فرآیند ثبت‌نام یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به پرسش‌های مردم مبنی بر اینکه اگر فردی تاکنون برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده باشد، می‌تواند در دور جدید ثبت نام کرده و فرم خوداظهاری را تکمیل نماید؟ گفت: مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند گروهی که هیچ اطلاعاتی از آنها در مرکز آمار ثبت نشده است، گروهی که ثبت نام کرده ولی شماره حساب برای دریافت یارانه اعلام نکرده‌اند و گروهی که ثبت نام کرده و یارانه دریافت می‌کنند.

رئیس مرکز داده‌ورزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: امکان ثبت نام برای گروه های دوم و سوم وجود دارد، اما گروه اول فعلا نمی‌توانند نسبت به ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی اقدام کنند زیرا سازمان هدفمندی طبق اطلاعات دریافتی از مرکز آمار تا 29 اسفند ماه سال گذشته نسبت به پذیرش ثبت نام کنندگان اقدام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: هرگونه تغییر تا اول فروردین ماه سال جاری در سایت رفاهی ملاک سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود و تغییرات پس از این تاریخ مبنی بر افزایش یا کاهش تعداد خانوار ملاک نیست و متقاضیان باید همان اطلاعاتی را در سایت رفاهی ثبت کنند که در مرحله اول ثبت کرده بودند. یارانه نقدی در فاز دوم به افرادی تعلق می گیرد که در گذشته ثبت‌نام کرده و اطلاعات حسابی آنها در مرکز آمار موجود است

بیاتی اعلام کرد: پس از اتمام دوره ثبت نام دریافت یارانه نقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره ثبت تغییرات خانوار اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از بامداد چهارشنبه 20 فروردین ماه خواهد بود، افزود: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده برای زیرساخت‌ها و فضای اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات، مشکل خاصی در این زمینه از نظر افزایش حجم مراجعه کنندگان به سایت رفاهی نخواهیم داشت.

این مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در روزهای تعیین شده برای شماره‌های ملی تمام مشمولین نتوانند ثبت نام کنند این امکان فراهم شده تا افرادی که در روز تعیین شده امکان ثبت نام را پیدا نکرده‌اند در طول دوره ثبت نام نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام کنند.

وی افزود: مسکن مهر به عنوان مسکن تلقی می‌شود و باید در فرم خوداظهاری ثبت شود، همچنین اگر فردی سه دنگ خانه در اختیار داشته باشد ولی در اجاره فرد دیگری یا در اختیار خود وی باشد باز هم این فرد مالک محسوب می‌شود و باید در فرم خود اظهاری این مسئله قید شود.

سلامت، مهمترین مشوق مردم برای انصراف از یارانه

سوال نظرسنجی این برنامه "کدام تصمیم دولت، شما را برای انصراف از دریافت یارانه، بیشتر تشویق می‌کند؟"

1. ارزان کردن دارو و درمان

2. کمک به تولید کنندگان

3. مبارزه با رانت‌خواری و رانت‌خواران

در پایان نظرنسجی این برنامه که بیش از نیم میلیون شرکت کننده داشت، 62.34 به گزینه ارزان کردن دارو و درمان رای دادند ، 14.92 درصد از شرکت کنندگان کمک به تولید رای و 22.74 درصد از شرکت کنندگان گزینه مبارزه با رانت‌خواری و رانت‌خواران را انتخاب کردند.

در همین ارتباط شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت : انصراف‌دهندگان مطمئن باشند یارانه نقدی آنها در بخش ارائه خدمات هزینه خواهد شد نه در ردیف‌های دیگر.