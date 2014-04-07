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۱۸ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

رضایی:

واحدهای پرورش مرغ گوشتی در خراسان جنوبی 5800 نوبت بازرسی شدند

واحدهای پرورش مرغ گوشتی در خراسان جنوبی 5800 نوبت بازرسی شدند

بیرجند- خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از پنج هزار و 827 نوبت بازرسی بهداشتی از واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رضایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود 752 واحد پرورش مرغ گوشتی در استان، اظهار داشت: سال گذشته دامپزشکی استان پنج هزار و 827 نوبت بازرسی بهداشتی از این واحدها انجام داده است.

وی بیان داشت: نظارت و کنترل بهداشتی بر وضعیت ایمنی و رصد رخداد بیماری‌ها برای کمک به رشد صنعت پرورش طیور ضروری است.

رضایی به انجام بیش‌از سه هزار و 390 نمونه‌ برداری از واحدهای پرورش طیور اشاره کرد و افزود: این ارزیابی‌ها از مجموع 24 میلیون و 715 هزار جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورشی استان انجام شده است.

 وی به چالش های این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: این صنعت از جمله صنایع با ارزش‌افزوده بالا و حساس است.

رضایی تصریح کرد: در این صنعت باید تاثیر عوامل خطرساز و تهدیدکننده داخلی و خارجی بر رشد آرا با رعایت نکات بهداشتی دامپزشکی به حداقل برسانیم.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: مراقبت فعال و غیرفعال، نمونه‌برداری و انجام آزمایشات تخصصی برای تشخیص بیماری‌های طیور ضروری است که در این راستا تعداد 11 هزار و 496 مورد آزمایش تخصصی بر روی نمونه‌های اخذ شده در این مدت صورت گرفته است.

 

کد مطلب 2265813

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