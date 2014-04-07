تیم بانوان ماهان تندیس قم به تورنمنت بین المللی هلند دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز زمان زیادی به آغاز بازی های فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور باقی مانده اما ماهان تندیس قم در تدارک این است که با جذب بهترین بازیکنان و تشکیل تیمی قوی برای نخستین بار با آمادگی بالا در لیگ برتر حضور یابد.

این در حالی است که مسابقات این فصل لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور با پایان خوشی برای تیم بانوان ماهان تندیس قم همراه بود و بعد از اینکه این تیم در مقابل تمامی حریفان خود به برتری سرید با اقتدار جواز صعود به لیگ دسته برتر بانوان کشور را کسب کرد.

در حال بررسی این پیشنهاد هستیم و هفته آینده نتیجه را اعلام خواهیم کرد

حالا این تیم به عنوان قهرمان فوتبال باشگاه های بانوان ایران از سوی فدراسیون فوتبال هلند برای شرکت در یک تورنمنت بین المللی به میزبانی این کشور دعوت شده و تیموری مدیر تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا این تیم به تورنمنت بین المللی هلند اعزام می شود یا خیر؟ تصریح کرد: در حال بررسی این پیشنهاد هستیم و هفته آینده نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

قهرمانی ماهان تندیس قم در لیگ دسته اول سال 92 بانوان باشگاه‌های کشور در حالی رقم خورد که این بازی ها به شکل دوره ای و در قالب دیدارهای رفت و برگشت به انجام رسید و سرانجام تیم فوتبال ماهان تندیس قم با کسب چهارمین برد خود و عبور از سد تیم های دادگر جیرفت کرمان و فیروزآباد استان فارس موفق به کسب جواز صعود به بازی‌های لیگ دسته برتر بانوان کشور شد.

قهرمانی مقتدرانه ماهان تندیس بدون تساوی و باخت

دیدارهای مراحل رفت و برگشت مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان قهرمانی باشگاه‌های کشور در حالی به انجام رسید که سه تیم حاضر در این فصل به مصاف یکدیگر رفتند تا پرونده این رقابت‌ها بسته شود و صعودکننده‌ها به دسته برتر مشخص شوند.

این در حالی است که مسابقه دو تیم بانوان ماهان تندیس قم و فیروزآباد فارس از هفته پایانی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور که قرار بود به میزبانی نماینده قم در ورزشگاه یادگار امام به انجام برسد به دلیل حضور نیافتن حریف برگزار نشد.

با احتساب نتیجه بازی های این فصل تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم با کسب چهار پیروزی و 12 امتیاز به عنوان قهرمان مسابقات لیگ دسته اول فوتبال به رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور راه یافت تا تدارکی که باشگاه ماهان تندیس قم برای برپایی جشن صعود این تیم آماده کرده بود به بار بنشیند و برای اولین بار قم در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور نیز صاحب یک تیم شود.

نخستین حضور یک تیم فوتبال بانوان از استان قم در لیگ دسته اول کشور

این نخستین حضور یک تیم فوتبال بانوان از استان قم در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور است و این تیم با هدایت رسولی از بانوان بادانش فوتبال قم و همچنین سرپرستی سمیه دوستدار در لیگ امسال موفق به کسب مجوز صعود به لیگ برتر فوتبال بانوان کشور شد.

این در شرایطی است که قبلاً قرار بود پنج تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم، خرم بید شیراز، دادگر کرمان، فیروزآباد شیراز و هیئت فوتبال اصفهان در این رقابت‌ها حضور یابند و بازی‌ها به شکل رفت و برگشت برگزار شود تا تیم قهرمان این فصل از رقابت‌ها تعیین شود اما برنامه بازی‌ها به یکباره تغییر کرد و تیم های هیئت اصفهان و خرم بید شیراز کناره گیری کردند.