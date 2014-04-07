معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم حجت‌الله ایوبی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی، سیدمصطفی ابطحی به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سمعی و بصری منصوب شد.

در متن حکم سید مصطفی ابطحی آمده است:

نظر به سوابق علمی و تجربه طولانی در مدیریت های علمی و فرهنگی به موجب این حكم به سمت قائم مقام اقتصاد سینما و معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سمعی و بصری منصوب می شوید.

همچنین در بخش دیگری از حکم آمده است: ارتقای سطح دانش سینمایی ،روز آمدی فنی صنعت سینما و تأسیس مدرسه عالی سینما از جمله وظایف این معاونت است؛ و با عنایت به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد و فرهنگ به جنابعالی مأموریت داده می شود با همكاری مشاور محترم اقتصاد هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،گام های عملی برای جلب مشاركت نهادهای مختلف در توسعه صنعت سینما بردارید .

سید مصطفی ابطحی متولد 1345 در زنجان و دارای دكترای علوم سیاسی است.

وی در کارنامه خود سوابق علمی و اجرایی متعددی دارد كه از جمله آن می‌توان به معاون فرهنگی و مشاور ارشد موسسه فرهنگی اكو، مدیر كل امور شوراهای وزارت كشور، قائم مقام ستاد برگزاری سی امین سالگرد انقلاب اسلامی، عضو شورای رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان وزارت كشور ،مدیر اجرایی صندوق توسعه محلی وزارت كشور، دبیر كارگروه توسعه و سلامت اجتماعی وزارت كشور،مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه ندا، دبیر كل شورای تجاری مشترك ایران و عربستان،رئیس واحد های دانشگاه آزاد زنجان و شیراز و...اشاره كرد.