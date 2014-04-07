به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه 18 فروردین در نشت خبری خود به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی، در سخنانی با اشاره به نامگذاری سال 93 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: مدیریت جهادی راهبرد نظام برای گذر از بحرانهای روبرو است. با نگاههای فعلی نمیتوان از بحرانها و عقبماندگیها عبور کرد و نیاز به عزمی متفاوت در این زمینه داریم. هنر مدیریت جهادی از نظر من این است که به دنبال کار هیجانی و شلوغ و بیتاثیر نیست و رویه ما در حوزه هنری هم همین است.
وی افزود: با راهبرد مدیریت جهادی 20 فروشگاه کتاب سوره مهر در استانهای مختلف کشور ایجاد شده است و برنامه ما این است که امسال در همه کشور نمایندگی سوره مهر داشته باشیم. همچنین ما در تدارک تاسیس شرکت بزرگ پخش محصولات فرهنگی حوزه هنری در سال جاری نیز هستیم.
مومنی در ادامه با اشاره به اینکه از وضعیت پخش کتاب در بسیاری از شهرستانها نمیتوان راضی بود و فروشگاههای کتاب در بسیاری از آنها کماکان وجود ندارد تصریح کرد: حوزه هنری در بخش کتاب در سالها اخیر موفق به انتشار یک میلیارد و دویست میلیون صفحه کتاب شده که بخش قابل توجهی از ظرفیت مطالعاتی کشور را مهیا کرده است.
وی در ادامه افزود: نزدیک به 18 سال قبل مدیران وقت حوزه ناگهان تصمیم گرفتند در برنامهای عجیب روزانه یک کتاب چاپ کنند. در آن دوران زیر ساختها هنوز فراهم نبود و ما نیز در بخشهای تولید کتاب در نهایت بیشتر از 50 اثر را نتوانستیم منتشر کنیم این وضعیت منجر شد که مدیران به فکر حرکت به سمت انتشار آثار ترجمهای و نیز تجدید چاپ بودند و در نهایت این حرکت منجر به پر شدن انبارهای حوزه هنری از کتاب، معطل ماندن فعالیتهای جاری دفاتر حوزه و تعطیلی انتشارات تا مدتها شد. اما پس از آن بحران و با تغییر رویه، حوزه سالهاست که روانه 2 عنوان کتاب در دست انتشار دارد و استقبال مردمی از آن نیز به شکلی است که ما در مقابل خواست مخاطبانمان کم میآوریم ولی اذعان دارم که مشکلاتی مانند مساله کاغذ باعث شده که نتوانیم به موقع به مخاطبانمان جواب دهیم.
رئیس حوزه هنری تاکید کرد: ما با وجود افزایش نزدیک به سه برابری قیمت کتاب، نمیتوانیم قیمت تمام شده برای کتاب را بر پشت آن درج کنیم چون روی مخاطب تاثیر منفی دارد و خب همین موضوعات برای حوزه هزینهزاست و برخی گلایههای مدیران دفاتر ما را نیز به همراه دارد که البته طبیعی است اما باید تاکید کنم که چارهای جز اولویت بندی نداریم.
وی در پایان همچنین در تشریح برنامههای حوزه هنری کودک و نوجوان تولید مجموعه 30 جلدی «تاریخ استعمار» را یکی از مهمترین برنامههای این مرکز در سال جاری عنوان کرد.
