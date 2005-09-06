كتاب هاي دفاع مقدس از راه مي رسند

به گزارش مهر، موسسه فرهنگي - هنري شهيد آويني ، تا كنون هشت عنوان ازاين كتب موضوعي را با تيراژ بيش از4000 نسخه منتشركرده ودرآستانه بيست وپنجمين سالگرد هفته دفاع مقدس ، بيست و پنج عنوان ديگر ازاين سري كتب با موضوع دفاع مقدس منتشرخواهد نمود .





اين گزارش حاكي است آثار مكتوب منتشرشده توسط موسسه مذكورازاين قراراست : كتاب پاره هاي پولاد - نوشته حميد داود آبادي ( بيان سرگذشت ايثاروپيكاررزمندگان مقاومت اسلامي لبنان ) حكومت فرزانگان ( شهيد سيد مرتضي آويني ) ، مروري برمباني حاكميت سياسي دراسلام ، رقص مرگ ( به قلم نصرت ا.. محمود زاده ) رماني براساس زندگي سراسرمقاومت ، رزمندگان مقاومت اسلامي لبنان ، آذرخش مهاجر( به قلم حسين بهزاد ). سرگذشت ايثاروپيكارسرداراحمد متوسليان ، روزتندر( كاري ازواحد پژوهش موسسه شهيد آويني ) ، مروري فشرده برتحولات سياسي اجتماعي ايران ازدوران مشروطه تا جنگ تحميلي ، آن سه مرد ( تدوين گلعلي بابايي ) سرگذشت وايثارهاي شهيدان : غلامعلي پيچك - اسماعيل قهرماني ومهدي خندان ( اين كتاب درسال 84 به چاپ پنجم رسيده است ) ، تك آخر( به انتخاب احمد دهقان ) . يادداشت هاي روزانه شهيد حاج غلامرضا صالحي قائم مقام لشكر27 محمد رسول ا... (ص) ، كتابشناسي اسارت - جلد اول اولين كتاب ازمجموعه بيست جلدي فرهنگنامه اسارت ( به قلم مسعود ده نمكي ) ،



به گزارش مهر، اين موسسه همچنين كتابهاي زير را دردست انتشاردارد : زندگينامه وخاطرات سردارشهيد محمود كاوه ، زندگي درارتفاعات شامل خاطرات ( رزمندگان لشكر27) ، بچه تهران ( ازسري مجموعه زندگي نامه سرداران شهيد استان تهران) ، انديشه هاي سياسي استاد شهيد مطهري ، حكايت زمستان : بيان زندگي اسرا وجنايت رژيم صدام ، مجموعه خواندني قند وعسل : شامل نكات جالب ، طنزوفرهنگ عام دفاع مقدس .



اين گزارش حاكي است از مجموعه كتاب هاي " نوردرغبار" كتاب هاي زيرمنتشرمي شود : چرا صدايت درنمي آيد ( نوشته اميرشهريارامينيان ) مجموعه خاطرات رزمندگان ازجبهه وجنگ ، خودت اسم كتاب را انتخاب كن ( نوشته سيد حسين يحيوي ) وگفتگو با هفت جانباز ومسئول آسايشگاه جانبازان امام خميني (ره ) ، آهوي من ، چه كسي به طرف توتيرانداخت ( نوشته شاهرخ تند رو صالح ) رماني درباره دفاع مقدس واولين خلبان شهيد جنگ ، روشنايي هاي خاك ( نوشته سيد محمد حسيني ) خاطره شهدا ، جانبازان ورزمندگان روحاني ، رمل هاي خيس : گزيده داستان ازداستان نويسي هاي معاصر، جزمن يارنبود : خاطره خواني ازشهدا ازجمله شهيد همت ، شهيد باقري ، شهيد باكري ، خوابهاي داوود ( به قلم شاهرخ تندروصالح ) ، مشكي ازاشك ( به قلم شيخ محمدي وكيا ميري ) .



به گزارش مهر ، ازمجموعه كتابهاي داستان نوجوانان دوعنوان كتاب مسافرسرزمين خاكستري ( خاطراتي ازجاويد الاثراحمد متوسليان ، نوشته مهري ماهوتي ) آن روزدركنارتو( نگاهي به زندگي و خاطراتي ازشهيد محمد ابراهيم همت ، نوشته محسن پرويز) را منتشرمي كند .