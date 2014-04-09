گلایه والدین دانش آموزان شین آبادی از بی توجهی مسوولان آموزش و پرورش/ درخواست از رئیس جمهور برای اختصاص مستمری به دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت تقریبا دو سال از حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد، هنوز دانش آموزان و والدین آنها درگیر وضعیت درمانی و همچنین دریافت حق و حقوقشان از بیمه هستند. اگر چه در آذرماه 91 حمیدرضا حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش دولت دهم قول پرداخت دیه را داد، اما به گفته پدر یکی از دانش آموزان حادثه دیده، دیه کامل با توجه به اینکه دانش آموزان دختر هستند، به آنها تعلق نمی گیرد.

یوسف راک پدر آمنه دانش آموز حادثه دیده در آتش سوزی مدرسه شین آباد در این زمینه توضیح می دهد:« در حال حاضر مشکلات درمانی فرزندم حل شده است و تاکنون دو عمل جراحی در بیمارستان ساسان و دو عمل جراحی در بیمارستان فاطمه زهرا (س) از سوی پزشک متخصص انجام شده است. اما ما همچنان ماهی دو تا سه بار باید از شین آباد به تهران برای دریافت حق و حقوق فرزندانمان سفر کنیم.»

وی صحبت های خود را اینگونه تکمیل کرد:« بیمه باید مبلغ 345 میلیون تومان به عنوان دیه به فرزندم بدهند، اما به ما اعلام شده دیه 136 میلیون تومان است. در این زمینه حتی به وزیر آموزش و پرورش نامه اعتراضی نوشته ام که هنوز وزیر هیچ پاسخی به من نداده اند و مسوولان بیمه نیز هیچ توضیحی درباره علت کاهش این میزان دیه به ما نمی دهند، این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش باید خود شخصاً این موضوع را پیگیری کند.»

راک درباره وضعیت تحصیل فرزندش همزمان با طی دوران درمان می گوید:« وضعیت تحصیلی دانش اموزان خوب است و در برخی موارد معلم مدرسه به منزل ما می آید و یا آنکه دانش اموزان به مدرسه می روند.»

همچنین سید محمد شادکام پدر سعیده شادکام از دیگر دانش آموزان حادثه دیده مدرسه شین آباد از بی توجهی مسوولان آموزش و پرورش نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندش گلایه داشته و می گوید:« فرزندان ما برای انجام عمل جراحی مجبور به سفر به تهران هستند، اما تنها یک بار آموزش و پرورش شهر تهران برای دانش آموزان معلم خصوصی گرفته و دیگر از حضور معلم در بیمارستان خبری نشد.»

به گفته او، سعیده پس از دو ماه خانه نشینی و انجام مراقبتهای پزشکی موفق به حضور در مدرسه بعد از ایام نوروز شده است. ضمن آنکه در ایام نوروز هیچکدام از مسوولان استانی آموزش و پرورش به دیدار این دانش آموزان نیامدند و به نظر می رسد که حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد و آسیب هایی که به دانش آموزان این مدرسه رسیده است، همگی در حال فراموشی است.

دیه دانش آموزان حادثه دیده پرداخت شده است

اما رسول خضری نماینده پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر هزینه های درمانی همه دانش آموزان حادثه دیده پرداخت شده است،درباره کم شدن میزان دیه آنها می گوید:« تاکنون 136 میلیون تومان دیه برای 26 دانش آموز به حساب بانکی آنها ریخته شده است، اما تا رسیدن به سن قانونی، امکان برداشت وجود ندارد. دیه نقدی 14 دانش اموزی که روند درمانی آنها نیز به اتمام رسیده است تا سقف 70 میلیون تومان با توجه به درصد سوختگی آنها واریز شده است.»

به گفته او، تنها دیه 12 دانش آموز که همچنان روند درمانیشان کامل نشده، پرداخت نشد که براساس قانون دیه آنها نیز پس از اتمام کامل دوره درمان و به روز پرداخت می شود.

رئیس جمهور به دانش آموزان شین آباد عیدی بدهد

این نماینده مجلس با بیان اینه من خودم پروتکل حقوقی دانش اموزان را گرفته ام تا آنها در سالهای آینده بتوانند به حق و حقوقشان برسند. توضیح می دهد:« حتی در این پروتکل حقوقی عنوان شده است که اگر دانش اموزان نیازمند عمل جراحی در خارج از کشور باشند، باید دولت هزینه های آنها را پرداخت کند. البته ما از رئیس جمهور خواسته ایم مستمری را برای این دانش آموزان در نظر بگیرد تا هم آینده آنها تضمین شود و هم کمک هزینه ای باشد برای خانواده هایشان.»

او توضیحات خود را درباره آخرین وضعیت دانش آموزان اینگونه تکمیل کرد:« این دانش‌آموزان در تعطیلات نوروز به شین‌آباد رفته و از بعد از تعطیلات طبق زمانبندی انجام شده مجددا عمل‌های ترمیمی، زیبایی و سوختگی روی آنها انجام می‌شود.»

به گزارش خبرنگار مهر، صبح 15 آذرماه سال 1391 کلاس چهارم ابتدایی مدرسه انقلاب اسلامی روستای شین آباد آتش گرفت و بر اثر آن تمام دانش آموزان مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

در اثر این حادثه دو نفر از دانش آموزان به نام های "سیران یگانه" و "ساریا رسول زاده" جان خود را در اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند و 26 دانش آموز مجروح شدند.