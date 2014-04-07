به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ميرجليلي، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: يكي از اولويت هاي امسال دولت اين است كه شبكه هاي بهداشت روستاها وارد شهرها شود و مهندسي شبكه سلامت صورت بگيرد.

وي عنوان كرد: يكي ديگر از اولويت هاي دولت در بحث بهداشت، پوشش بيمه همگاني است و اميدواريم با اين اقدام، هزينه هاي درمان براي مردم كمتر شود و رنج و درد حاصل از آن كاهش يابد.

ميرجليلي با اشاره به اينكه يكي از دغدغه هاي همه ما، سالم زندگي كردن است، عنوان كرد: زندگي سلامت تنها در سلامت فردي خلاصه نمي شود و سلامت اجتماعي، رواني و شخصيتي افراد نيز مدنظر است.

85 درصد بحث سلامت با مولفه هاي بيروني در ارتباط است

وي تاكيد كرد: شايد تنها 10 تا 15 درصد هدف ما در تعريف شاخص هاي سلامت، سلامت شخص باشد و بقيه، مولفه هاي بيروني است كه در سلامت شخص تاثيرگذار است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به طرح پرشك خانواده عنوان كرد: پزشك خانواده طرحي بود كه براي آن بودجه اي لحاظ نشده بود به همين دليل نتوانست در ادامه مسير با قوت ظاهر شود با اين وجود وزارت بهداشت آن را تعطيل نكرد و پزشك خانواده هم اكنون در دو استان فارس و مازندران در حال اجراست.

وي بيان كرد: در ساير استانهاي كشور نيز قرار است اين طرح به صورت پايلوت در يك شهرستان هر استان اجرا شود و در يزد نيز به زودي اين طرح در يكي از شهرستانها به مرحله اجرا درخواهد آمد اما برخي بندهاي آن نيازمند بازنگري است.

ميرجليلي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد دريافت هاي غيرمتعارف برخي پزشكان، مردم گمان نكنند كه سلامتي خود را از شخصي كه كار خلاف و حرام انجام مي دهد، به دست خواهند آورد.

بحث دريافت هاي غيرمتعارف به زودي ساماندهي مي شود/ لزوم همراهي و همكاري مردم در اين زمينه

وي تاكيد كرد: در اين زمينه گرچه معاونت درمان بسيار جدي وارد بحث شده و به زودي آن را ساماندهي خواهد كرد اما خود مردم بايد اقدام كنند و نبايد چنين پزشكي را لايق مراجعه بدانند.

ميرجليلي عنوان كرد: در استان يزد خوشبختانه كمبود پزشك متخصص وجود ندارد و اگر مردم به شخصي كه زيرميزي دريافت مي كند، مراجعه نكنند، خود به خود ريشه اين رفتار نادرست خشكانده مي شود.

وي با بيان اينكه در استان يزد پزشكان متعهد و متخصص بسياري مشغول فعاليت هستند، بيان كرد: دلسوزي و مهارت بسياري از پزشكان يزد زبانزد است و درمان مردم را با هزينه هاي بسيار كم انجام مي دهند و مردم بايد در صورت مشاهده درخواست پزشكي براي دريافت مبالغ غيرمتعارف، به پزشكان متعهد مراجعه كنند.

مبلغ تخصيصي دولت به وزارت بهداشت بر اساس بدهي دانشگاه هاي علوم پزشكي بين استانها تقسيم مي شود

ميرجليلي در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد سهم دانشگاه علوم پزشكي يزد از مبلغي كه دولت به وزارت بهداشت تخصيص داده است، عنوان كرد: اين مبلغ قرار است بر اساس بدهي هايي كه دانشگاه هاي علوم پزشكي دارند، به آنها اختصاص داده شود.

وي تصريح كرد: در استان يزد نيز رقم بدهي دانشگاه علوم پزشكي يزد در بخش هاي مختلف درماني، دارويي و ... اعلام شده و با كمك وزارت بهداشت، اين بدهي ها به تدريج پرداخت مي شود.