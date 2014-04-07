قطعنامه وقیحانه اتحادیه اروپا نشانه دشمنی با اسلام ناب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری امروز در دیدار مدیران مدارس علمیه قم با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و نوروز، اظهار داشت: عمل به سیره فاطمی، برکات عظیمی را برای کشور و به ویژه حوزه های علمیه به همراه خواهد داشت.

وی، وظیفه مدیران حوزه را بسیار سنگین و مهم برشمرد و افزود: مدیریت مدارس علمیه شیعی بسیار مهم است، چرا که امروز تمام نگاه‏ها به سوی حوزه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"، خاطر نشان کرد: بنا بر فرمایش رهبر انقلاب، فرهنگ مسئله ای زیر ساختی است و باید خطوط قرمز فرهنگ دینی برای آحاد جامعه تبیین شود.

معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین حوزه با اشاره به رسالت اصلی حوزه‌های علمیه در عرصه فرهنگ، یادآور شد: رسالت اساسی حوزه و روحانیت، فرهنگ سازی دینی است و پایه این کار نیز تعلیم و تربیت طلاب مهذب و تأثیرگذار است تا جامعه به سوی اسلام ناب رهنمون گردد.

مدیر حوزه‌های علمیه تصریح کرد: تلاش مدیران مدارس باید به گونه ای باشد که طلاب نیازهای جامعه را بشناسند و با مسائل اجتماعی بیگانه نباشند و راهکار تحقق این مسئله نیز استفاده از اساتید مجرب و سیر مطالعاتی مطلوب است.

وی با بیان این که حوزه و نظام اسلامی به یکدیگر گره خورده‌اند، خاطرنشان کرد: مدیران مدارس باید با نظارت و دقت در عملکرد طلاب، مانند باغبان دلسوز از آنها صیانت کنند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله حسینی بوشهری در پایان با اشاره به قطعنامه وقیحانه اتحادیه اروپا علیه ایران، تأکید کرد: این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، ولی این که آنها با کمال وقاحت مسائل غیر واقعی را مطرح می‌کنند، نشانه کینه ورزی و دشمنی آنها نسبت به اسلام ناب و مسلمانان است.