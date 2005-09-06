برنامه پيشگيري از رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان سراسري مي شود// آموزش هاي مستقيم به دانش آموزان نتيجه معكوس دارد

دكتر حسن آذري پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: برنامه هايي در خصوص پيشگيري از مصرف دخانيات در مدارس با همكاري وزارت بهداشت و وزارت آموزش پرورش در حال انجام است و به آموزشهايي در خصوص كنترل دخانيات در مدارس مربوط مي شود اما چون جزئيات آن هنوز قطعي نشده است نمي توان آن را اعلام كرد.

وي با بيان اينكه با قطعي شدن اين جزئيات برنامه از سال تحصيلي جديد در مدارس اجرا مي شود، اظهار داشت: از آنجا كه اين برنامه براي دانش آموزان محصل در نظر گرفته شده بنابراين در مدت كوتاهي نمي توان در اين مورد برنامه ريزي موثري در نظر گرفت چون دانش آموزان در سنيني قرار دارند كه نمي توان به اين افراد آموزش ها را به صورت مستقيم ارائه داد.

دكتر آذري پور تصريح كرد: هر گونه تبليغات و يا آموزش مستقيم در خصوص پيشگيري از مصرف دخانيات در سنين نوجواني مي تواند اثر معكوس بر دانش آموزان داشته و يا موجب ايجاد مقاومت آنها در برابر اين آموزشها شود.

وي ادامه داد: تكنيك ها و روشهايي كه براي آموزش افراد نوجوان و جوان در نظر گرفته مي شود بايد به صورت غير مستقيم باشد تا توان نه گفتن در اين افراد قوي شده و درك و شناسايي آنها از تفاوت رفتارهاي پر خطر و رفتار سالم بيشتر شود.