107 میلیون و 142 هزار سهم اسفندماه در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با مهر افزود: در اسفند ماه سال گذشته، تعداد 107 ميليون و 142 هزار و 410 سهم متعلق به 284 شركت به ارزش 521 ميليارد و 458 ميليون و 438 هزار و 368 ريال در بورس منطقه اي همدان دادوستد شد.

وی گفت: از این میزان سهام مبادله شده 34 درصد مربوط به خريد سهام و 66 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان اضافه کرد: بر اين اساس و با توجه به 20 روز كاري فعاليت بورس منطقه اي همدان در اين ماه، متوسط ارزش دادوستد روزانه 26 میلیارد و 72 ميليون و 928 هزار و 918 ريال بوده كه نسبت به بهمن ماه، 48 درصد کاهش داشته است.

صمدی بااشاره به اینکه در اين ماه، 287 كد معاملاتي جديد ايجاد شد، گفت: در این ماه شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری بهمن و بانک ملت به ترتیب بيشترين ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی یادآور شد: شاخص كل قيمت در 28 اسفندماه پارسال معادل 79 هزار و 15 واحد بود كه نسبت به ماه گذشته، یک هزار و 917 واحد کاهش يافت.