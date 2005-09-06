تداوم درگيري نيروهاي امنيتي سعودي با افراد مظنون در دمام و كشته شدن 7 تن

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري العربيه لحظاتي پيش از تداوم درگيري هاي شديد در منطقه دمام در شرق عربستان خبر داد.

منابع امنيتي رياض اعلام كردند در جريان درگيري هاي امروز 5 مظنون و دو افسر پليس كشته شدند، درگيري هاي منطقه دمام وارد سومين روز خود شده است.

خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از يك منبع كه خواست نامش ذكر نشود، اعلام كرد: نيروهاي امنيتي عربستان دوشنبه شب در درگيري با مظنونان تحت پيگرد وابسته به القاعده سه مرد مسلح را كشتند.

نيروهاي امنيتي عربستان روز گذشته به ادامه عمليات خود دردمام واقع در شرق عربستان براي دستگيري افراد مظنون تحت پيگرد پرداختند.



به گفته يك منبع امنيتي عربستان، منطقه نفت خيز كوي الحمرا واقع در شهر دمام ، شاهد تيراندازي پراكنده ميان نيروهاي امنيتي ومظنونان بود.



شايان ذكر است عربستان ازماه مي سال 2003 شاهد عمليات و درگيري هاي خونين ميان نيروهاي امنيتي با گروه هاي تندرو وابسته به القاعده بوده است كه طي آن شماري از اتباع غربي و سعودي و تندروهاي وابسته به القاعده كشته شدند.

رياض تاكنون چند ليست از افراد مظنون تحت پيگرد وابسته القاعده را منتشركرده است كه بسياري از آنها درعمليات نيروهاي امنيتي كشته و يا بازداشت شدند و تلاش هاي گسترده نيروهاي امنيتي براي دستگيري ديگر مظنونين ادامه دارد.

درحملات تروريستي گروه القاعده و طرفدارانش درعربستان تاكنون 91 تن از اتباع اين كشور و اتباع كشورهاي بيگانه طي دو سال گذشته كشته شده اند كه اين حملات بيش از يك ميليارد ريال سعودي (270 ميليون دلار) خسارت مالي به اين كشور وارد كرده است.

