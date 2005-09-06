صعود تهران، كرمانشاه، خراسان رضوي و اصفهان به نيمه نهايي مسابقات واترپلو نوجوانان كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر" مرحله دوم رقابتهاي واترپلو قهرماني نوجوانان زير 16 سال سال كشورشب گذشته دراستخراشرفي اصفهاني كرمانشاه انجام شد كه طي آن تيم تهران 14 - صفر مقابل گيلان به پيروزي رسيد، تيم كرمانشاه ميزبان رقابتها 4-3 از سد زنجان گذشت ، خراسان رضوي 9-6 فارس را شكست داد و مسابقه دو تيم اصفهان و آذربايجان شرقي 9-5 به سود اصفهان به پايان رسيد.

عصر امروز درچارچوب مسابقات نيمه نهايي براي مشخص شدن فيناليست اين مسابقه ها ابتدا دو تيم كرمانشاه و خراسان رضوي به مصاف هم مي روند و پس از آن تهران و اصفهان براي مشخص شدن ديگر فيناليست رقابتها مقابل هم قرار مي گيرند.