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۱۹ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۱۵

فعله گری عنوان کرد:

هیچ مشکلی در اسکان مسافران نوروزی کرمانشاه نداشتیم

هیچ مشکلی در اسکان مسافران نوروزی کرمانشاه نداشتیم

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه در ایام نوروز، هیچ مشکلی در خصوص اسکان مسافران و مهمانان نوروزی نداشتیم و تمامی دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر، وظایفشان را به نحو احسن انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فعله گری ظهر سه شنبه در دیدار اعضای ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه با آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه که در بیت ایشان برگزار شد، اظهار داشت: امسال و در مقایسه با سال های گذشته شاهد رشد ورود مسافر و گردشگران نوروزی به استان و اقامت آنها بودیم.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود و به خاطر تمهیدات اندیشیده شده هیچ مشکلی در خصوص اسکان و پذیرایی از مسافران نوروزی نداشتیم و تمامی مهمانانی که خواستار اقامت بودن را اسکان دادیم.

فعله گری یادآور شد: در بازدیدهایی هم که از سوی مسئولین کشوری و استانی به عمل آمد خوشبختانه توانستیم رضایتمندی آن ها را در خصوص اسکان بیش از یک میلیون و 400 هزار مسافر و گردشگر نوروزی جلب کنیم.

وی تاکید کرد: در ایام نوروز امسال همکاری و همیاری ویژه تمامی دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر استان بودیم که جادارد از تمامی آن ها قدردانی شود.

در این نشست همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه از اعضای ستاد خدمات سفر استان به واسطه خدمت رسانی به گردشگران نوروزی تقدیر و تشکر کرد.

 

کد مطلب 2266638

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