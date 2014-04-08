به گزارش خبرنگار مهر، دكتر رضا احمدي ظهر سه شنبه در جمع پرسنل حوزه هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي كه در سالن اجلاس برگزار شد اظهار داشت: برنامه استراتژیک دانشگاه در سالجاری تدوين و با تدوین این برنامه بر اساس اسناد بالادستی و برنامه توسعه، زمینه ارتقاء سلامت، آموزش، پژوهش و بهبود کمی و کیفی خدمات ارائه شده افزایش خواهد يافت.

احمدی با اشاره به پیگیری و جذب اعتبارات عمرانی سال 92، بر تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی دانشگاه تاکید کرد.

وي تصريح كرد: یکی از مهمترین اولویت‌ها و رویکردهای دولت در سالجاری، توجه به حوزه سلامت و درمان مردم است که ما هم باید در این راستا بیش از پیش تلاش کنیم.

وي با اشاره به نامگذاری امسال به نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری، تلاش در راستای عمل به منویات ایشان را ضروری دانست و گفت: ما نیز باید با تلاش و کار جهادی در جهت ارتقای شاخص‌های سلامت گام برداریم.

وی بيان داشت: مردم ما شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و اميد است با بسته‌های خدمتی پیش بینی شده، هزینه درمان از جیب مردم کاهش یابد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال، فرهنگ سازی در حوزه تجویز و مصرف دارو را یک ضرورت اساسی برشمرد و بیان کرد: می توان با فرهنگ سازی مناسب ضمن کاهش تجویز دارو، پزشکان و مردم را به استفاده از داروی ایرانی در جهت کمک به اقتصاد و تولید کشور، توصیه و تشویق نماییم.

احمدی با اشاره به شیوع بیماری‌های غیر واگیر، از "پرفشاری‌ خون"، "دیابت"، کم‌تحرکی، "چاقی"، افزایش چربی خون، سیگار و تغذیه نامناسب به عنوان مهمترین عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر یاد کرد و افزود: افزایش سواد سلامت مردم، ارزیابی این عوامل از طریق شبکه های بهداشتی درمانی و افزایش همکاری‌های بین بخشی مهمترین راهکارهای کاهش این عوامل خطرزاست که باید با سرمایه گذاری و تلاش بیشتر در حوزه بهداشت، از بروز و گسترش بیماریهای غیرواگیر جلوگیری شود.