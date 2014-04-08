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۱۹ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۴۸

احمدی:

تکمیل پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تسریع شود

تکمیل پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تسریع شود

گناباد - خبرگزاري مهر: رئيس دانشگاه علوم پزشكي گناباد بر تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی دانشگاه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر رضا احمدي ظهر سه شنبه در جمع پرسنل حوزه هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي كه در سالن اجلاس برگزار شد اظهار داشت: برنامه استراتژیک دانشگاه در سالجاری تدوين و با تدوین این برنامه بر اساس اسناد بالادستی و برنامه توسعه، زمینه ارتقاء سلامت، آموزش، پژوهش و بهبود کمی و کیفی خدمات ارائه شده افزایش خواهد يافت.

احمدی با اشاره به پیگیری و جذب اعتبارات عمرانی سال 92، بر تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی دانشگاه تاکید کرد.

وي تصريح كرد: یکی از مهمترین اولویت‌ها و رویکردهای دولت در سالجاری، توجه به حوزه سلامت و درمان مردم است که ما هم باید در این راستا بیش از پیش تلاش کنیم.

وي با اشاره به نامگذاری امسال به نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری، تلاش در راستای عمل به منویات ایشان را ضروری دانست و گفت: ما نیز باید با تلاش و کار جهادی در جهت ارتقای شاخص‌های سلامت گام برداریم.

وی بيان داشت: مردم ما شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و اميد است با بسته‌های خدمتی پیش بینی شده، هزینه درمان از جیب مردم  کاهش یابد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال، فرهنگ سازی در حوزه تجویز و مصرف دارو را یک ضرورت اساسی برشمرد و بیان کرد: می توان با فرهنگ سازی مناسب ضمن کاهش تجویز دارو، پزشکان و مردم را به استفاده از داروی ایرانی در جهت کمک به اقتصاد و تولید کشور، توصیه و تشویق نماییم.

احمدی با اشاره به شیوع بیماری‌های غیر واگیر، از "پرفشاری‌ خون"، "دیابت"، کم‌تحرکی، "چاقی"، افزایش چربی خون، سیگار و تغذیه نامناسب به عنوان مهمترین عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر یاد کرد و افزود: افزایش سواد سلامت مردم، ارزیابی این عوامل از طریق شبکه های بهداشتی درمانی و افزایش همکاری‌های بین بخشی مهمترین راهکارهای کاهش این عوامل خطرزاست که باید با سرمایه گذاری و تلاش بیشتر در حوزه بهداشت، از بروز و گسترش بیماریهای غیرواگیر جلوگیری شود.

کد مطلب 2266650

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