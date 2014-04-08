اعلام آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره عکس برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا اسدی دبیر جشنواره عکس برج میلاد تهران گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا پایان وقت اداری 22 فروردین ماه سال جاری است.

وی ادامه داد: نسبت به تمدید جشنواره در سال گذشته و اعلام آن به علاقه مندان، آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری 22 فروردین ماه سال جاری در نظر گرفته شده که این مهلت تمدید نخواهد شد.

وی بیان کرد: تا کنون بیش از 2 هزار و 500 فریم عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که با توجه به رقابت شدید هنرمندان به طور قطع داوری سخت خواهد بود.

اسدی در پایان گفت: نزدیک به یک هزار و دویست، فریم عکس در بخش حرفه ای، 800 فریم عکس در بخش تلفن همراه و خانگی و بیش از 500 فریم در بخش یادگاری، به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است.