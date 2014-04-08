توسعه امکانات پزشکی مناطق محروم چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر سه شنبه در جمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه همه باید راه سعادت و رستگاری را انتخاب کنند، اذعان داشت: راه سعادت و خوشبختی در گرو تمسک به اهل بیت و قدم گذاشتن در راه ولایت به وجود می آید.

وی با اشاره به گذاران عمران به سرعت، عنوان کرد: عمر اسنان به سرعت می گذرد وانسان باید از آن بهره کافی را بگیرد.

وی اذعان داشت: عمر انسان پتانسیل و ظرفیت بالایی دارد و استفاده از این ظرفیت در پی داشتن سلامت جسم و روان حاصل می شود.

وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری گفت: فرهنگ مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب، فرهنگ ایمانی و توحیدی است که روح و زیربنای نظام نیز به این فرهنگ وابسته است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به این که امکانات پزشکی کشور باید بر اساس نیازها تقسیم شود، ابراز داشت: بسیاری از شهرستان های این استان دارای کمترین امکانات پزشکی هستند که این مهم باید مورد توجه سئولین قرار گیرد و تلاش بسیاری برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف استان شود.



نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ضمن انتقاد از این که بسیاری از امکانات سطح بالای پزشکی در تهران متمرکز شده است، اظهار داشت: متأسفانه نتیجه گیری های درمانی در کشور به سهولت صورت نمی گیرد؛ باید نظام پزشکی و درمانی کشور، نظامی کاملا قابل اعتماد باشد تا مردم دغدغه ای در این رابطه نداشته باشند.



حجت الاسلام نکونام عنوان کرد: سطح توسعه امکانات بهداشتی و درمانی بعد از انقلاب بسیار خوب و عالی بوده است و نمی توان با قبل از انقلاب مقایسه کرد اما این مهم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد وتوسعه بیشتر داشته باشد تا مشکلات مردم کمتر شود.

وی زمینه رسیدن به خدا را ایمان قوی و داشتن ایمان توحیدی عنوان کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به خدا و سعادت و خوشبختی باید تعالیم قرآنی را سرلوحه کار قرار داد.