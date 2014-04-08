70 درصد نیروهای مشغول به کار در پتروشیمی لرستان بومی هستند

محمود امین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق لیست بیمه نیروهای مشغول به کار در پتروشیمی لرستان نزدیک به 77 درصد از نیروهای این واحد صنعتی بومی لرستان هستند.

وی عنوان کرد: در فرآیند جذب نیروهای این مجتمع برای استخدام نیروهای بومی لرستان امتیازات خاصی نیز لحاظ شده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که تاکنون انتقادات زیادی از روند جذب نیروهای غیربومی در پتروشیمی لرستان مطرح شده است به طوریکه مرتضی ولی پوری، فرماندار سابق خرم آباد گفته بود که از 25 واحد مدیریت داخلی پتروشیمی خرم آباد در 23 واحد از نیروهای غیر بومی استفاده شده است.

استاندار لرستان نیز که پیش از این در کارگروه اشتغال لرستان به معاون برنامه ریزی استانداری دستور داده بود که موضوع جذب نیروهای غیربومی در پتروشیمی را بررسی کند در آخرین بازدید که از این واحد داشت در سخنانی گفته بود که به طور قطع نیروهای بومی برای استخدام در پتروشیمی لرستان در اولویت قرار دارند چرا که نیروهای بومی کارایی بیشتری خواهند داشت.

هوشنگ بازوند البته یادآور شده بود که با این وجود در یک رقابت استخدامی و آزمون رتبه علمی بالا مدنظر است و کسانی که دارای رتبه علمی بالا باشد در این استخدامی قبول شده اند.

پتروشیمی لرستان یکی از طرح های بزرگ صنعتی و از خطوط لوله اتیلن غرب کشور است که عملیات اجرایی آن در سال 88 در مجاورت شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد در زمینی به وسعت 130 هکتار آغاز شد.