اعضای هیئت مدیره شرکت گاز زنجان از دریافت یارانه هدفمندسازی انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگریان افزود: اعضای هیات مدیره این شرکت به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه هدفمندسازی انصراف دادند تا همگام با حرکت اجتماعی و در ارتقای خدمت به مردم، کاهش تورم و تقویت تولید، کمک رسان دولت در تحقق اهداف عدالت اجتماعی باشند.



وی یادآورشد: این اقدام در پاسخ به درخواست ریاست محترم جمهور مبنی بر انصراف از یارانه و اختصاص آن به نیازمندان؛ اعضای هیات مدیره گاز زنجان تصمیم گرفتند تا از دریافت یارانه نقدی خود انصراف دهند.



عسگریان با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب با هدف رشد و پویایی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز با رویکرد جهادی و مولد و نیز اهتمام دولت تدبیر و امید افزود: در سال جدید نیز با تاسی از منویات معظم له، هماهنگی میان مسئولان، تعامل میان مردم و دولت و مشارکت همه نهادها و آحاد جامعه در جهت برطرف کردن مشکلات و توسعه صنعتی ـ اقتصادی گامهای برمی داریم.



وی اظهار کرد: کارکنان شرکت گاز استان زنجان تمام تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها به کار می گیرد تا در افزایش تولید و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی نقش خود را به بهترین نحو ممکن ایفا کند.