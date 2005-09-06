600 هزار كيلو سنگ قيمتي و نيمه قيمتي در استان همدان شناسايي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران ، محمد باقر ميرابوالفتحي رييس سازمان صنايع و معادن استان همدان گفت: بريل، رزكوارتز، دركوهي ، كوارتز شيري ، آندالوزيت و مالاكيت از مهمترين سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي استان همدان به شمار مي آيند كه در زمينه اكتشافات اين سنگها بررسي هاي قابل قبولي انجام شده است .

وي با اشاره به اين كه استان همدان جزو چهار استان اول كشور از لحاظ ذخاير سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي به شمار مي آيد ، افزود: در حال حاضر گواهي كشف بيش از 600 تن رزكوارتر براي بخش خصوصي صادر شده است كه اميدواريم زمينه فرآوري اين سنگ ها را نيز در استان ايجاد نماييم.

وي گفت: با توجه به ذخاير سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي استان همدان، بخش خصوصي در استخراج و فرآوري اين سنگها مي تواند وارد كار شود.