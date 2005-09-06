17 هزار نيروي جديد در آموزش پرورش استخدام مي شوند //افزايش 11 هزار كلاس درس به فضاهاي آموزشي كشور

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر دكتر علي اصغر فاني در جمع خبرنگاران افزود: سال تحصيلي جديد با تمهيداتي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش تحت عنوان پروژه مهر در سراسر كشورانجام شده ، با حضور 14 ميليون و 500 هزار دانش آموزدر بيش از 135 هزار واحد آموزشي روز شنبه 2 مهرماه آغاز مي شود و همچنين جشن شكوفه ها نيزپنجشنبه 31 شهريورماه با حضور يك ميليون و 150 هزار دانش آموز سال اول ابتدايي برگزار خواهد شد .

وي تصريح كرد: به موجب بند ب ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه تحصيلات در دوره ابتدايي و راهنمايي اجباري اعلام شده است به اين معنا كه اولياي دانش آموزان موظفند فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند و اميدواريم با اجراي اين ماده تا پايان سال 88 بتوانيم تحول بزرگي د رنظام آموزشي كشور ايجاد كنيم.

وي از توزيع شير در مدارس راهنمايي كشور در سال جاري خبر داد و گفت: طرح شير سال گذشته فقط درمدارس ابتدايي توزيع مي شد اما امسال در جهت تندرستي دانش آموزان حدود 10 ميليون و 700 هزار دانش آموزان دوره راهنمايي و ابتدايي تحت پوشش طرح توزيع شير رايگان قرار خواهند گرفت .

سرپرست وزارت آموزش و پرورش به توسعه تربيت بدني و ورزش درمدارس كشور اشاره كرد و افزود: براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته مقرر شده در تمامي مدارسي كه از اين پس در سطح كشور احداث خواهند شد به شرط دارا بودن حداقل 10 كلاس درس ، سالن ورزشي ايجاد شود كه اين حركت در جهت تندرستي و سلامت دانش آموزان بسيار موثر است.

فاني اظهار داشت: در سال جديد تحصيلي تمامي هزينه هاي درمان دانش آموزان استثنايي توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان استثنايي كشور تامين خواهد شد و همچنين 11 هزار كلاس جديد الاحداث در بيش از 2 هزار و 200 مدرسه به مجموعه فضاهاي آموزشي كشور اضافه مي شود.

وي خاطر نشان كرد: امسال 881 عنوان كتاب درسي به تعداد 163 ميليون جلد در استانهاي كشور د رحال توزيع است كه در استان تهران نيز از امروز توزيع كتابها آغاز شده به طوري كه كتابهاي دوره ابتدايي ، پيش دانشگاهي و فني و حرفه اي كارو دانش در مدارس و كتابهاي دوره راهنمايي و متوسطه نيز در كتاب فروشيها توزيع مي شود.

وي به بحث ساماندهي نيروي انساني براي آغاز سال تحصيلي اشاره كرد و گفت: نقل و انتقالات ، بازنشستگي ، استخدام نيروهاي جديد و ادامه تحصيل معلمان از جمله اقداماتي است كه براي سال جديد صورت گرفته به گونه اي هم اكنون نزديك به 100 در صد نقل و انتقالات انجام شده و 30 هزار نفر نيز بازنشسته شده اند .

وي همچنين گفت: در سال جاري استخدام معلمين با تحصيلات كمتر از ليسانس ممنوع بوده و قبولي درآزمون استخدامي ادواري يكي از شروط اصلي است .