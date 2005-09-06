فصلنامه تخصصي حكمت در اندونزي منتشر مي شود

حجت الاسلام رضا غلامي كه به دعوت دانشكده اسلامي جاكارتا و دانشگاه پارامدينه براي يك همكاري درازمدت علمي در اندونزي به سرمي برد در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : تا كنون سه جلسه شوراي پژوهشي كالج اسلامي به اين امر اختصاص يافته و طراحي محتوايي مجله در مراحل پاياني است .

وي با اشاره به اينكه شماره نخست اين مجله فصل آينده منتشر مي شود افزود : نام اين مجله sapienta به معناي حكمت است و از جهت حوزه موضوعي ، سطح علمي و تركيب تحريريه از سطح بسيار بالايي برخوردار است.

حجت الاسلام غلامي درباره حوزه موضوعي و تحريريه مجله فوق افزود : ساختار چهار شماره مجله بصورت جزئي تهيه شده و در ساختار كلي نيز سه بخش عمده براي مجله منظور شده است.

وي يادآورشد : بخش نخست به فلسفه و عرفان ، بخش دوم به مسائل فكري معاصر و بخش سوم به معرفي و نقد كتاب اختصاص دارد.

حجت الاسلام غلامي افزود : تا كنون بيست نفر براي عضويت در تحريريه انتخاب شده اند كه اغلب آنها از اساتيد برجسته دانشگاه هستند .

اين مجله به زبان اندونزيايي منتشر شده و از خلاصه مقالات به زبان انگليسي نيز برخوردار خواهد بود.