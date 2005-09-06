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۱۵ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰

حجت الاسلام غلامي در گفتگو با "مهر" خبر داد :

فصلنامه تخصصي حكمت در اندونزي منتشر مي شود

فصلنامه تخصصي حكمت در اندونزي منتشر مي شود

فصلنامه تخصصي حكمت، فصل آينده از سوي كالج اسلامي اندونزي به زبان رسمي اين كشور ، همراه با خلاصه مقالات آن به زبان انگليسي منتشر مي شود .

حجت الاسلام رضا غلامي كه به دعوت دانشكده اسلامي جاكارتا و دانشگاه پارامدينه براي يك همكاري درازمدت علمي  در اندونزي به سرمي برد در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : تا كنون سه جلسه شوراي پژوهشي كالج اسلامي به اين امر اختصاص يافته و طراحي محتوايي مجله در مراحل پاياني است .

وي با اشاره به اينكه شماره نخست اين مجله فصل آينده منتشر مي شود افزود : نام اين مجله sapienta به معناي حكمت است و از جهت حوزه موضوعي ، سطح علمي و تركيب تحريريه از سطح بسيار بالايي برخوردار است.

حجت الاسلام غلامي درباره حوزه موضوعي و تحريريه مجله فوق افزود : ساختار چهار شماره مجله بصورت جزئي تهيه شده و در ساختار كلي نيز سه بخش عمده براي مجله منظور شده است.

وي يادآورشد : بخش نخست به فلسفه و عرفان ، بخش دوم به مسائل فكري معاصر  و بخش سوم به معرفي و نقد كتاب اختصاص دارد.

حجت الاسلام غلامي افزود : تا كنون بيست نفر براي عضويت در تحريريه انتخاب شده اند كه اغلب آنها از اساتيد برجسته دانشگاه هستند .

اين مجله به زبان اندونزيايي منتشر شده و از خلاصه مقالات به زبان انگليسي نيز برخوردار خواهد بود.

کد مطلب 226685

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