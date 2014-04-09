به گزارش خبرگزاری مهر، نوامبر سال گذشته، آتشفشانی در اقیانوس آرام و در آبهای ژاپن نخستین فوران خود را صورت داد و به جدیدترین تکه از سرزمین ژاپن در منطقه ای موسوم به حلقه آتش تبدیل شد.

حلقه آتش یک رشته از فعالیت های لرزه ای و آتشفشانی در اقیانوس آرام است که از سواحل شیلی تا شمال به سوی آلاسکا و سیبری و پس از دور زدن به سمت پایین تا سواحل ژاپن و فیلیپین به سوی نیوزیلند امتداد دارد.

حلقه آتش منطقه‌ای است که در آن شمار زیادی از زمین‌لرزه‌ها و فوران‌های آتشفشانی در حوضه اقیانوس آرام رخ می‌دهد. این حلقه در یک نعل اسب ۴۰٬۰۰۰ کیلومتر با مجموعه‌ای از درازگودالها، قوس‌ آتشفشانی و حرکات پوسته‌ای همراه است. حلقه آتش دارای ۴۵۲ آتشفشان و خانه بیش از ۷۵ درصد از آتشفشانهای فعال و نهفته در جهان است.

اکنون رصدخانه زمین ناسا به شواهدی از گسترش جزیره نیجیما دست یافته است. این جزیره جوان که به رشد خود ادامه می هد، سطح خود را افزایش داده و اخیرا با رسیدن گدازه هایش به جزیره کناری ، به همسایه اش متصل شده است. جزیره همسایه، خودش، حاصل یک فوران آتشفشانی 40 ساله است.

این دو جزیره که اکنون به هم پیوسته و یکی شده اند، در بین یکی از فعال ترین بخش های اقیانوس آرام و در حدود 600 مایلی جنوب توکیو قرار گرفته اند.

وقتی اولین بار این آتشفشان فوران کرد دانشمندان گمان نمی کردند نیجیما بیش از چند سال دوام بیاورد. اما با توجه به روند مداوم رشد آن، ممکن است به جزایر دیگر پیوسته و بزرگ تر شود. اکنون شش دهم مایل وسعت و حدود 70 متر ارتفاع دارد.

"اریک کلمنتی" آتشفشان شناس در این باره گفت: این یک نمونه عالی از چگونگی رشد جزایر آتشفشانی مانند این، در جزایر بونین در طول چند صد هزار فوران است.

جزایر اوگاساوارا یا جزایر بونین مجموع جزایری در اقیانوس آرام هستند که در فاصله هزار کیلومتری از جنوب و جنوب شرقی مناطق ویژه توکیو واقع شده‌اند و جزئی از توکیو پایتخت ژاپن بشمار می‌آیند.

جزایر اوگاساوارا شامل ۳۰ جزیره می‌شود ولی تنها دو جزیره چیچی جیما و هاهاجیما مسکونی است. مساحت کلی این جزایر ۱۰۴ کیلومتر مربع است. این جزایر از نظر اداری جزئی از اوگاساوارامورا محسوب می‌شوند.