اجرای موفق طرح کنترل زندانیان با "پابند"/ تغییری در وضعیت بابک زنجانی ایجاد نشده است

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرخصی نوروز 93 به زندانیان، تعداد محدودی از زندانیانی که به مرخصی آمدند با "پابند" الکترونیکی کنترل شدند.

وی با اشاره به اینکه "پابند" های استفاده شده وارداتی بودند، افزود: این طرح در شهرهای تهران و اصفهان به صورت آزمایشی اجرا شد که نتایج آن نسبتا موفق بود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در خصوص زمان اجرای این طرح به صورت سراسری نیز گفت: برای اجرای این طرح نیاز به تدوین آئین نامه در دولت بود که این آیین نامه تهیه شده است. حال باید آئین نامه ای برای اجرای آن در قوه قضائیه تهیه شود که پس از تهیه آن به صورت سراسری در کشور اجرا می شود.

وضعیت بابک زنجانی تغییری نکرده است

اسماعیلی در خصوص انتشار برخی شایعات مبنی بر مرخصی نوروزی بابک زنجانی نیز اظهار داشت: این فرد در حال حاضر متهم است و مرخصی نوروزی مربوط به محکومان است نه متهمان. با این توضیح وی مشمول مرخصی نوروزی نمی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که "بابک زنجانی هنوز در انفرادی است؟" گفت: تا جایی که اطلاع دارم هیچ تغییری در وضعیت وی ایجاد نشده است.