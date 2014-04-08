اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به ثبات بازار کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سلامتی بعدازظهر سه شنبه در جمع دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات بخشداری نهاوند اظهار داشت: پرداخت یارانه به شیوه فعلی دارای اشکالات و مشکلات زیادی است که موجب شده در اکثر زمینه ها و حوزه های مورد نیاز مردم مانند تولید، بهداشت، صنعت و کشاورزی شاهد رکود باشیم.

سلامتی گفت: در شرایطی که کل بودجه عمرانی استان همدان در سال گذشته 30 میلیارد تومان بوده است هزار میلیارد تومان در سال گذشته به مردم استان همدان یارانه پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه قرار نيست در مرحله دوم اجراي قانون اتفاقات خاصي بيفتد كه منجر به يك بي‌ثباتي و نابساماني در جريان اقتصادي شود، گفت: افزايش قيمت‌ها با شيب بسيار ملايم خواهد بود و تحت هيچ شرايطي پيگيري اجراي قانون منجر به تكانه‌هاي شديد اقتصادي و قيمتي نخواهد شد.

بخشدار مرکزی شهرستان نهاوند عنوان کرد: مسئولان، دهیاران و اعضا شوراهای اسلامی و رسانه های جمعی در اجرای فاز دوم یارانه ها نقش مهمی بر عهده دارند و لازم است با اطلاع رسانی صحیح و پرهیز از حاشیه سازی، دولت را در خصوص برطرف کردن آسیب ها و ضعف های فاز اول هدفمندی یارانه ها کمک کنند تا فاز دوم به صورت صحیح و دقیق اجرا شود.

سیدرضا سلامتی بیان داشت: سرپرستان خانوار با آگاهی و دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند و بیان اظهارات غیرواقعی از سوی سرپرستان خانوارها طی مرحله راستی‌آزمایی مشخص و متخلفین طبق قانون جریمه خواهند شد.

سلامتی اظهار داشت: انصراف افراد ثروتمند و دارای تمکن مالی بالا از دریافت یارانه موجب محرومیت زدایی و کمک به چرخه اقتصاد کشور خواهد شد و به همين دليل همه بايد در راستاي اجرايي كردن اين مهم مشاركت و همكاري داشته باشند.

وی گفت: با فرهنگ‌سازی و آگاهی مردم از نحوه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها می توان به اجرای دقیق آن و کنترل تورم و همچنين بهبود شرایط اقتصادی کمک کرد.