بر اثر انفجار در پاکستان 26 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های محلی پاکستان گزارش دادند که بر اثر انفجار مواد منفجره در قطار مسافربری در منطقه "سیبی" در ایالت بلوچستان در جنوب غرب این کشور دستکم شش نفر کشته و 20 فرد دیگر زخمی شدند.



پلیس پاکستان تحقیقات اولیه را در رابطه با این انفجار آغاز کرده و گفته می شود که بمب از راه دور کنترل می شد و مواد منفجره در یکی از کابین های قطار کار گذاشته شده بودند.



این قطار مسافربری حامل مسافران از شهر راولپندی به شهر کویته بود که در پی مواد منفجره آتش گرفت و مجروحین برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.



هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته و پلیس نیز تحقیقات خود را درباره عاملان و علت این حادثه آغاز کرده است.