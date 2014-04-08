به گزارش خبرگزاری مهر، "حمید چیت چیان" امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، بر لزوم مدیریت مصرف آب در تمام بخش ها بویژه بخش کشاورزی با رویکرد کشت محصول هایی که به آب کمتری نیاز دارند، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو درباره موضوع آب طرح های جامعی را در دستور کار دارد، اظهار داشت: در زمینه طرح های مربوط به انتقال آب، باید با حساسیت و دقت بیشتری عمل شود تا شهرهایی که در مسیر طرح انتقال آب قرار دارند، با آسیب مواجه نشوند.

وزیر نیرو سپس با اشاره به وضعیت منابع آبی حوضه زاینده رود، افزود: آب موردنیاز در این حوضه 2.8 میلیارد مترمکعب است که هم اکنون با کسری 600 میلیون مترمکعبی مواجه هستیم و این کسری باید با مدیریت مصرف در تمام بخش ها جبران شود.

نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان نیز اظهار داشت: آب جزو انفال است و ما آن را متعلق به كل كشور مي دانيم و به استان خاصي اختصاص ندارد و اين حكومت است كه بايد براي آن تدبير کند.

آیت الله "سیدیوسف طباطبایی نژاد" سپس گفت: اينكه گفته مي شود اصفهان استان برخورداري است، صحيح نيست زیرا بخش زيادي از مساحت اين استان كويری است كه تامين آب شرب آن ازطريق زاينده رود است و ما در استان اصفهان، افزون بر مشكلات كشاورزي در مناطق شرق، در مناطق غرب نيز داراي مشكل هستيم.